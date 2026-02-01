Comenzó la instalación de los nuevos semáforos ubicados en zonas estratégicas de la ciudad

La Municipalidad de Formosa dio inicio a la instalación de los nueve equipos de semáforos nuevos, ubicadas en distintas intersecciones de la ciudad, concretándose el primero de ellos en el cruce de la avenida Pueyrredón y la calle Salta, un punto que los vecinos de la zona venían solicitando por el volumen de tránsito en la zona.

El nuevo semáforo ya se encuentra operativo en modo destello y funcionara así por dos semanas, luego del cual ordenara la circulación en una intersección donde confluyen el tránsito vehicular de la avenida, el paso constante de motociclistas y ciclistas y el cruce de peatones que a diario se movilizan por el corredor para llegar a sus trabajos, a las escuelas del sector o a las paradas de colectivo.

Mirtha, vecina de la zona, no ocultó la satisfacción al ver el equipo en funcionamiento. "Hacía mucha falta. Estamos contentos porque están instalando, ojalá que la gente lo valore. Estamos agradecidos", expresó. Un comerciante del sector, coincidió: "Está muy bien, era algo que necesitábamos acá desde hace tiempo", afirmó.

Por su parte Fino Coronel, comerciante de la zona también manifestó su alegría por poder contar con este nuevo punto semafórico en ese sector de la ciudad.

“La instalación de estos equipos no responde a una decisión aislada. Forma parte de la planificación integral que impulsa el intendente Jofré para construir una ciudad moderna, que incorpore la infraestructura que el crecimiento urbano demanda; participativa, porque las intersecciones donde se instalarán los semáforos surgieron del relevamiento técnico pero también de lo que los propios vecinos vienen planteando en cada barrio; inclusiva, porque ordenar el tránsito es ante todo proteger a quienes más expuestos están, que son los peatones, los ciclistas, las personas con movilidad reducida y los adultos mayores que necesitan cruzar una avenida con la tranquilidad de que el tránsito se va a detener; y con perfil turístico, porque una ciudad que cuida su infraestructura vial, que ordena sus cruces y que prioriza la seguridad de quien la recorre es una ciudad que se prepara para recibir visitantes en condiciones”, afirmó el Ing. Fabián López Ortiz director de Electrotecnia.

Los trabajos de instalación de los equipos restantes continuarán en las próximas semanas en las intersecciones programadas, avanzando progresivamente hasta completar los nueve semáforos comprometidos. Cada nuevo equipo que se encienda será un cruce menos librado a la suerte y una cuadra más segura para los formoseños que transitan la ciudad a pie, en bicicleta, en moto o al volante.



