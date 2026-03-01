Se acentúan las tareas preventivas y de investigación en diferentes sectores de la ciudad

• En uno de los casos, se esclareció un hecho de hurto y defraudación

Miembros de la Policía de la provincia capturaron a un sujeto involucrado en un ilícito, identificaron a otro malviviente y recuperaron una bicicleta.

Por un lado, integrantes de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un joven de 18 años, involucrado en una causa de “Hurto y defraudación”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5, de la Primera Circunscripción Judicial.

El malviviente, con domicilio en el barrio 7 de Mayo, realizó compras con tarjetas sustraídas; mientras que la víctima, de 68 años, aportó a los investigadores la fecha y hora de la operación a través de los registros de su cuenta bancaria.

Con esos datos, los efectivos fueron hasta el comercio y el responsable del lugar facilitó las imágenes de la cámara de seguridad del local, lo que permitió establecer la identidad del comprador.

Desplegados en todo el sector, los investigadores detuvieron al joven, quien tenía en su poder la billetera y las documentaciones sustraídas.

En otro caso, un joven de 22 años denunció el robo de su bicicleta del barrio República Argentina y se activó un trabajo de investigación que hizo posible localizar el rodado en una vivienda del Simón Bolívar, cuya propietaria comentó que lo adquirió de buena fe y lo entregó en forma voluntaria al conocer su procedencia ilegal.

En esta oportunidad, nuevamente fue importante el aporte de vecinos y las pesquisas realizadas para resolver el ilícito.

En ambos procedimientos, el personal de la Delegación de Policía Científica documentó la intervención y se labraron las actuaciones procesales.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados a la unidad operativa, donde se lo notificó de su situación legal y quedó alojado en celdas de la Subcomisaría Antenor Gauna, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

SIMÓN BOLÍVAR

Apresaron a un hombre y secuestraron los objetos sustraídos de una vivienda

• Fue en el marco de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre de 40 años, secuestraron una pistola calibre 22 y un inflador, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad, y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

El ilícito ocurrió días atrás, frente a la manzana 57 del República Argentina y el damnificado denunció en la subcomisaría que desconocidos le sustrajeron del interior de su camioneta un arma de fuego, un bolso, una riñonera, un alargue, un inflador y dinero en efectivo.

De inmediato se inició una causa judicial, comenzaron las averiguaciones y se identificó al presunto autor mediante el análisis de material fílmico de las cámaras de seguridad.

Luego, personal de la brigada de la Subcomisaría República Argentina secuestró la pistola, un cargador y un cartucho en el barrio Simón Bolívar.

Después integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron un inflador, que resultaba de interés en la causa.

Todo fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica y trasladado hasta la dependencia policial.

El sujeto fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)







