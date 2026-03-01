Capturaron a tres sujetos por distintos delitos en el Distrito Cinco

• Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial

Integrantes de la fuerza policial concretaron diferentes intervenciones y pusieron tras las rejas a tres sujetos, uno con pedidos de captura activo, el otro por un caso de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y el último por la sustracción de objetos de valor.

Este lunes último, alrededor de las 9:40, policías de la Comisaría Quinta y la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno aprehendieron a un joven de 19 años en la manzana 74, del barrio 6 de Enero, que registra pedido de captura activo en tres causas judiciales; mientras que los vecinos agradecieron la intervención de los auxiliares de la justicia.

El otro procedimiento se concretó ese mismo día, cuando un vecino de la manzana 45 del Eva Perón solicitó presencia policial y terminó con un individuo de 37 años detenido por proferir amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Por último, los policías fueron hasta la manzana 61 del barrio Eva Perón por la sustracción de pertenencias.

En el lugar, se entrevistaron con la damnificada, quien denunció que un sujeto sustrajo pertenencias de su inmueble y que el malviviente fue alcanzado por su pareja, quien recuperó los objetos sustraídos.

De inmediato, los uniformados se desplegaron en el sector y pusieron al hombre de 27 años a disposición de las autoridades judiciales.

Todas las intervenciones fueron documentadas por personal de la Delegación de Policía Científica Distrito Cinco y se labraron las actuaciones procesales; mientras que se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron alojados en celdas, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







