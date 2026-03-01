La Policía detuvo a un descontrolado sujeto que realizó desmanes en Laguna Blanca y Riacho He Hé

• Allanaron su casa, requisaron su vehículo y secuestraron armas de fuego de diferentes calibres, cartuchos y cocaína

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre de 36 años tras un raid delictivo que incluyó un disparo al portón de su casa, la amenaza a punta de pistola a su vecino en Laguna Blanca y el violento ingreso a la vivienda de una pobladora de Riacho He Hé, donde provocó destrozos.

Este lunes por la mañana el personal de la Comisaría Laguna Blanca tomó conocimiento por un vecino del barrio San Baltazar que escuchó un balazo y al salir a ver lo que pasaba fue amenazado por un enfurecido sujeto con un arma de fuego.

Relató que después el iracundo individuo subió a su automóvil y salió a gran velocidad con rumbo desconocido.

Ante la situación, el personal policial alertó a las dependencias cercanas para proceder a la detención del hombre.

Luego integrantes de la Comisaría Riacho He Hé observaron que el sujeto ingresó a la vivienda de la madre de su ex pareja, en el barrio Centro de esa localidad, donde provocó destrozos en su interior.

Ante la gravedad del caso, los policías lograron reducirlo y secuestraron en su poder una pistola calibre 9 milímetros y solicitaron a las autoridades judiciales una orden de allanamiento para su vivienda y el Volkswagen Bora que conducía.

Después lo trasladaron hasta la dependencia policial y en medio de la notificación de su situación procesal, se autolesionó.

Más tarde, se realizó el allanamiento en la vivienda del detenido, ubicada en calle Fontana y Pueyrredón del barrio Baltazar de Laguna Blanca y se secuestraron un rifle, cartuchos de distintos calibres, una escopeta y restos de cocaína en un plato.

También se realizó la requisa en el vehículo, donde se incautaron cartuchos de distintos calibres y envoltorios de cocaína, más un carnet que acreditaba el uso de armas de uso civil y documentaciones del detenido.

Por ese hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Amenaza con el uso de arma de fuego e intimidación pública”, con intervención del Juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Clorinda.

Además, se constató que el detenido está involucrado en una causa por “Amenaza con el uso de arma de fuego infracción artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”, registrada en la Comisaría Laguna Blanca y que inició otra causa por el delito de “Violación de domicilio, daño y amenaza en contexto de violencia de género” en la Comisaría Riacho He Hé.











