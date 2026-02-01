Samaniego sobre la Apertura de Sesiones: “Un informe de gestión sólido, con resultados e indicadores concretos”

El legislador aseguró que el balance de Insfrán fue “una reafirmación de un modelo de provincia” con “inclusión, progreso colectivo y justica social”.

El diputado jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, se refirió al informe de gestión brindado por el gobernador Gildo Insfrán en la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias en dicha Cámara y consideró que fue “sólido, con resultados e indicadores concretos”.

“El discurso del Gobernador fue una definición política contundente frente al momento que vive la Argentina. Una reafirmación de un modelo de provincia, de inclusión, progreso colectivo y justica social”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador consideró que, en un momento de crisis e incertidumbre económica por un modelo económico nacional que fracasó, Insfrán “dejó en claro que nuestra provincia no va a aceptar pasivamente decisiones que afecten el federalismo y perjudiquen a nuestro pueblo”.

Entonces, dijo, “el mensaje fue claro: no vamos a retroceder en conquistas sociales ni en desarrollo territorial”.

En ese marco, apuntó contra la oposición y reprochó que existan dirigentes políticos “cómplices de las políticas crueles y destructivas del gobierno nacional, que evidentemente busca exclusivamente su beneficio personal”.

“Como señaló el Gobernador, reclaman en Formosa por obras que paralizaron sus patrones del Gobierno nacional de Milei. Cinismo e hipocresía es su máxima expresión”, esbozó.

Sobre el final, Samaniego aseguró que este “no es tiempo de ambigüedades” sino “de definiciones” y, en esa línea, “el Gobernador fue categórico: Formosa va a seguir de pie, con un proyecto propio, con identidad, con convicción y con un Estado que no abandona a su gente”.

“Esa es la diferencia sustancial que hoy se puso sobre la mesa y que marca el rumbo político de nuestra provincia”, concluyó.



