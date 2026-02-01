Insfrán reiteró su reclamo por obras energéticas trascendentales paralizadas por el Gobierno nacional

Lo hizo en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, pronunciado este domingo 1° de marzo, en horas de la mañana, donde expuso la situación en materia energética, la inversión del Estado provincial en agua potable y el manejo de los recursos hídricos, en especial en relación a las obras que se desprenden del ciclo de crecida del Río Pilcomayo.

El gobernador Gildo Insfrán reclamó a Nación por las obras trascendentales que siguen paralizadas, “incluyendo la conexión internacional con la República del Paraguay, líneas de media y alta tensión, así como plantas de generación térmica y estaciones transformadoras”.

En principio, aseguró que, a pesar de esta paralización de obras por parte del Gobierno nacional, en Formosa se sigue avanzando.

En ese contexto, el primer mandatario precisó que “el año pasado construimos 167 kilómetros de línea de media y baja tensión, instalamos 547 transformadores y colocamos más de 10 mil postes. Asimismo, con recursos provinciales realizaremos la interconexión entre Ingeniero Juárez y la estación Santa Rita sobre el Río Bermejo”.

A su vez, destacó la puesta en servicio de la planta fotovoltaica de 15 MV en Juárez y el próximo inicio de obras similares en Las Lomitas, Pirané y Laguna Blanca: “Estas plantas son realizadas por el sector privado con préstamos internacionales, con la colaboración de la Provincia en lo que refiere a la infraestructura de transporte y distribución”, indicó.

Por otro lado, cuestionó a quienes defienden la paralización de las obras públicas y “dicen que el mercado debe ocuparse de ellas”, sin embargo, observó que “hay lugares donde el mercado nunca llegaría, porque no es rentable hacer obras en comunidades como El Cañon, El Quemado Nuevo o la Colonia Ismael Sánchez”.

En cambio, diferenció que “un Gobierno que busca la justicia social –como el que tiene la provincia de Formosa- sí llega”, cumpliendo así “con la palabra empeñada y las obras de conexión eléctrica para las familias que allí habitan ya están finalizadas”.

Después, teniendo presente que la provincia se encuentra en zonas subtropicales, donde “el acceso al agua potable es una cuestión crítica que requiere de planificación e inversión”, sin embargo, lamentó que “nada de esto” le importa al actual Gobierno del presidente Javier Milei, quien “también mantiene paralizadas todas las obras comprometidas en esta materia”.

Allí se incluyen la falta de avances para el Acueducto del Norte y el Acueducto del Desarrollo Formoseño, reclamó el primer mandatario, ante cual –marcó- que “algunos podrían resignarse a esta situación y bajar los brazos”, pero aseguró que ese “no es el caso del pueblo formoseño, que decidió redoblar la apuesta incorporando estas obras estratégicas a la Constitución”.

Ellas se incorporaron a la Carta Magna como causas provinciales, al igual que el ramal C-25 del Belgrano Cargas y el Gasoducto del NEA.

Por tanto, afirmó contundente, en ese sentido, que “el mensaje es claro: no importan las adversidades, seguiremos luchando para que estas obras sean una realidad en nuestro territorio”.

Agua potable

Es más, “con la premisa de no detenernos”, comunicó el Gobernador que “el año pasado, con recursos propios, pusimos en funcionamiento las nuevas plantas de agua potable en Laguna Yema, Tres Lagunas y la del Vertedero sobre la ruta provincial N° 28, que abastece a las comunidades de Kilómetro 30, Kilómetro 19 y Campo del Cielo, con un acueducto de 8.800 metros y más de 19.000 metros de cañerías tendidas para solo 145 conexiones domiciliarias”.

También, se finalizó con la optimización de las plantas de General Belgrano y Misión Tacaaglé, a la vez, se pusieron en servicio los sistemas de provisión y distribución de agua en Pozo Sargento, 26 de Noviembre, 27 de Julio, La Nueva Solidaridad y en la comunidad criolla de Bartolomé de las Casas, según detalló.

Asimismo, se culminó con las obras de ampliación de redes en Fontana, Pozo del Tigre y Pirané. “A su vez, estamos finalizando el acueducto y nuevas redes de distribución en Mojón de Fierro, y desde allí se extenderá hasta Boca Riacho Pilagá”, agregó.

Acueducto

Del mismo modo, continuó repasando que, “a partir de intensas gestiones, se logró reiniciar las obras del acueducto desde el río Paraguay hasta Villafañe y de la planta de agua potable de Laguna Blanca y La Primavera. También iniciamos la nueva planta de El Espinillo, así como las ampliaciones en Misión Laishí, Siete Palmas y Fortin Soledad. Además continuamos con las plantas de Estanislao del Campo y Pozo del Tigre”.

Se sigue avanzando, del mismo modo, con “las obras para mejorar el sistema de provisión de agua potable en Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones, Riacho Negro, Herradura y Villa del Carmen en la ciudad capital, así como la ampliación de redes en Riacho He He, Ibarreta, Subteniente Perin y El Espinillo”.

Mientras que, “ante la salida de servicio de la perforación que abastecía a El Potrillo”, el Gobierno provincial se ocupó de atender “la emergencia a través de transporte y ya iniciamos los trabajos para la nueva perforación que abastecerá a esa comunidad y su zona de influencia”.

Acto seguido, Insfrán confirmó que existen “dos obras muy importantes en esta área que fueron paralizadas por la gestión nacional. Me refiero a la ampliación del Sistema de Distribución de agua para los barrios de la zona suroeste de la ciudad de Formosa, y también al Conducto Pluvial de la cuenca Cincuentenario, sobre la Avenida 28 de Junio, destinado a mitigar los anegamientos en ese sector de la ciudad”. Ante esta situación, la Provincia decidió igualmente avanzar con estas obras realizando un esfuerzo superior a los $11.500 millones de recursos provinciales, especificó.

Río Pilcomayo

En adelante, se refirió al desafío que representa el ciclo de crecida del Río Pilcomayo, el cual se renueva todos los años. Se trata de una batalla vital por el ingreso de agua a nuestro territorio y por la defensa de las comunidades de la zona, hizo notar y, por esa razón, “es una lucha que, nuevamente, dimos en soledad ante el abandono del Gobierno Nacional”.

Para ello, acentuó: “Con esfuerzo propio realizamos las obras de defensa y fortalecimiento de terraplenes para contener la crecida y proteger a las comunidades de El Solitario, La Esperanza, Rio Muerto, Guadalcázar, El Lindero, La Rinconada Criolla, La Represa, El Cañon, El Quemado Nuevo, Churcalito, Fortin Soledad, Punta del Agua y Campo del Cielo”.

También se llevaron adelante inversiones para el mantenimiento del Vertedero y las compuertas de los distintos riachos de nuestro sistema. “Así logramos canalizar el agua hacia el Rio del Norte y hacia el sur, a través del canal Rivira, a Las Lomitas y a las localidades sobre la ruta N° 81 hasta Pirané. De la misma manera, a través de la laguna La Salada, alimentamos el riacho El Porteño para abastecer a las localidades de la ruta N° 86 desde Gral. Güemes hasta Laguna Naineck”, pormenorizó.