Insfrán reiteró su reclamo por obras energéticas trascendentales paralizadas por el Gobierno nacional
Lo hizo en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, pronunciado este domingo 1° de marzo, en horas de la mañana, donde expuso la situación en materia energética, la inversión del Estado provincial en agua potable y el manejo de los recursos hídricos, en especial en relación a las obras que se desprenden del ciclo de crecida del Río Pilcomayo.
El gobernador
Gildo Insfrán reclamó a Nación por las obras trascendentales que siguen
paralizadas, “incluyendo la conexión internacional con la República del
Paraguay, líneas de media y alta tensión, así como plantas de generación
térmica y estaciones transformadoras”.
En principio,
aseguró que, a pesar de esta paralización de obras por parte del Gobierno
nacional, en Formosa se sigue avanzando.
En ese contexto,
el primer mandatario precisó que “el año pasado construimos 167 kilómetros de
línea de media y baja tensión, instalamos 547 transformadores y colocamos más
de 10 mil postes. Asimismo, con recursos provinciales realizaremos la
interconexión entre Ingeniero Juárez y la estación Santa Rita sobre el Río
Bermejo”.
A su vez, destacó
la puesta en servicio de la planta fotovoltaica de 15 MV en Juárez y el próximo
inicio de obras similares en Las Lomitas, Pirané y Laguna Blanca: “Estas
plantas son realizadas por el sector privado con préstamos internacionales, con
la colaboración de la Provincia en lo que refiere a la infraestructura de
transporte y distribución”, indicó.
Por otro lado, cuestionó
a quienes defienden la paralización de las obras públicas y “dicen que el
mercado debe ocuparse de ellas”, sin embargo, observó que “hay lugares donde el
mercado nunca llegaría, porque no es rentable hacer obras en comunidades como
El Cañon, El Quemado Nuevo o la Colonia Ismael Sánchez”.
En cambio,
diferenció que “un Gobierno que busca la justicia social –como el que tiene la
provincia de Formosa- sí llega”, cumpliendo así “con la palabra empeñada y las
obras de conexión eléctrica para las familias que allí habitan ya están
finalizadas”.
Después, teniendo
presente que la provincia se encuentra en zonas subtropicales, donde “el acceso
al agua potable es una cuestión crítica que requiere de planificación e
inversión”, sin embargo, lamentó que “nada de esto” le importa al actual Gobierno
del presidente Javier Milei, quien “también mantiene paralizadas todas las
obras comprometidas en esta materia”.
Allí se incluyen la
falta de avances para el Acueducto del Norte y el Acueducto del Desarrollo
Formoseño, reclamó el primer mandatario, ante cual –marcó- que “algunos podrían
resignarse a esta situación y bajar los brazos”, pero aseguró que ese “no es el
caso del pueblo formoseño, que decidió redoblar la apuesta incorporando estas
obras estratégicas a la Constitución”.
Ellas se
incorporaron a la Carta Magna como causas provinciales, al igual que el ramal
C-25 del Belgrano Cargas y el Gasoducto del NEA.
Por tanto, afirmó
contundente, en ese sentido, que “el mensaje es claro: no importan las
adversidades, seguiremos luchando para que estas obras sean una realidad en
nuestro territorio”.
Agua potable
Es más, “con la
premisa de no detenernos”, comunicó el Gobernador que “el año pasado, con
recursos propios, pusimos en funcionamiento las nuevas plantas de agua potable
en Laguna Yema, Tres Lagunas y la del Vertedero sobre la ruta provincial N° 28,
que abastece a las comunidades de Kilómetro 30, Kilómetro 19 y Campo del Cielo,
con un acueducto de 8.800 metros y más de 19.000 metros de cañerías tendidas
para solo 145 conexiones domiciliarias”.
También, se
finalizó con la optimización de las plantas de General Belgrano y Misión
Tacaaglé, a la vez, se pusieron en servicio los sistemas de provisión y
distribución de agua en Pozo Sargento, 26 de Noviembre, 27 de Julio, La Nueva
Solidaridad y en la comunidad criolla de Bartolomé de las Casas, según detalló.
Asimismo, se
culminó con las obras de ampliación de redes en Fontana, Pozo del Tigre y Pirané.
“A su vez, estamos finalizando el acueducto y nuevas redes de distribución en
Mojón de Fierro, y desde allí se extenderá hasta Boca Riacho Pilagá”, agregó.
Acueducto
Del mismo modo,
continuó repasando que, “a partir de intensas gestiones, se logró reiniciar las
obras del acueducto desde el río Paraguay hasta Villafañe y de la planta de
agua potable de Laguna Blanca y La Primavera. También iniciamos la nueva planta
de El Espinillo, así como las ampliaciones en Misión Laishí, Siete Palmas y
Fortin Soledad. Además continuamos con las plantas de Estanislao del Campo y
Pozo del Tigre”.
Se sigue
avanzando, del mismo modo, con “las obras para mejorar el sistema de provisión
de agua potable en Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones, Riacho Negro,
Herradura y Villa del Carmen en la ciudad capital, así como la ampliación de
redes en Riacho He He, Ibarreta, Subteniente Perin y El Espinillo”.
Mientras que, “ante
la salida de servicio de la perforación que abastecía a El Potrillo”, el
Gobierno provincial se ocupó de atender “la emergencia a través de transporte y
ya iniciamos los trabajos para la nueva perforación que abastecerá a esa
comunidad y su zona de influencia”.
Acto seguido,
Insfrán confirmó que existen “dos obras muy importantes en esta área que fueron
paralizadas por la gestión nacional. Me refiero a la ampliación del Sistema de
Distribución de agua para los barrios de la zona suroeste de la ciudad de
Formosa, y también al Conducto Pluvial de la cuenca Cincuentenario, sobre la
Avenida 28 de Junio, destinado a mitigar los anegamientos en ese sector de la
ciudad”. Ante esta situación, la Provincia decidió igualmente avanzar con estas obras realizando un esfuerzo
superior a los $11.500 millones de recursos provinciales, especificó.
Río Pilcomayo
En adelante, se
refirió al desafío que representa el ciclo de crecida del Río Pilcomayo, el
cual se renueva todos los años. Se trata de una batalla vital por el ingreso de
agua a nuestro territorio y por la defensa de las comunidades de la zona, hizo
notar y, por esa razón, “es una lucha que, nuevamente, dimos en soledad ante el
abandono del Gobierno Nacional”.
Para ello,
acentuó: “Con esfuerzo propio realizamos las obras de defensa y fortalecimiento
de terraplenes para contener la crecida y proteger a las comunidades de El
Solitario, La Esperanza, Rio Muerto, Guadalcázar, El Lindero, La Rinconada
Criolla, La Represa, El Cañon, El Quemado Nuevo, Churcalito, Fortin Soledad,
Punta del Agua y Campo del Cielo”.
También se
llevaron adelante inversiones para el mantenimiento del Vertedero y las
compuertas de los distintos riachos de nuestro sistema. “Así logramos canalizar
el agua hacia el Rio del Norte y hacia el sur, a través del canal Rivira, a Las
Lomitas y a las localidades sobre la ruta N° 81 hasta Pirané. De la misma
manera, a través de la laguna La Salada, alimentamos el riacho El Porteño para
abastecer a las localidades de la ruta N° 86 desde Gral. Güemes hasta Laguna
Naineck”, pormenorizó.