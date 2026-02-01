Jofré: “Seguimos construyendo la ciudad que nos comprometimos con cada vecino y vecina”

El intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, inauguró este domingo el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante y presentó el ejercicio económico-financiero del año 2025. En un extenso discurso, repasó obras, acciones sociales, deportivas, culturales y ambientales ejecutadas durante el año, en un contexto marcado por el recorte del gobierno nacional y crecientes tensiones internacionales.

Ante concejales, autoridades provinciales, representantes gremiales, fuerzas de seguridad, periodistas y vecinos reunidos en el recinto, el intendente abrió su mensaje con una afirmación de carácter político-filosófico. "Los municipios resultan actores claves en la construcción y proyección de las sociedades, presentes y futuras", sostuvo, y señaló que más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, con proyecciones de crecimiento para las próximas décadas.

El intendente dejó en claro su compromiso al afirmar: “seguimos construyendo la ciudad que nos comprometimos con cada vecino y vecina” .

Un mundo en tensión: la mirada geopolítica del intendente

Jofré dedicó un tramo inicial del discurso al escenario internacional con tono crítico y referencias históricas. "El mundo, o mejor algunos Estados potencias del mundo, parecen intentar establecer un nuevo orden, o 'desorden mundial'", expresó, y señaló que los organismos internacionales se han convertido en "meros productores de resoluciones y declaraciones que no logran efectos prácticos". Para graficar la situación, recurrió al historiador ateniense Tucídides: "Los poderosos hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben", citó, y advirtió que Ucrania, los países de Europa, Venezuela, México, Panamá, Colombia, Groenlandia y naciones de Oriente Medio aparecen en las "amenazantes miras" de las grandes potencias.

En ese contexto, apuntó directamente contra la política exterior del gobierno nacional. "La Argentina, con una endeble política exterior, se mueve hacia el alineamiento total a las decisiones del Departamento de Estado de los EEUU, aun con el peligro que ello significa", afirmó, y sostuvo que ese apoyo -"mediático y sobre todo financiero"- le permitió al gobierno central sortear las elecciones intermedias "para seguir con las políticas de ajuste y desindustrialización que padecen los argentinos y argentinas".

El peso del ajuste sobre el municipio

Apoyándose en datos del CEPA (Centro de Economía Política de Argentina), Jofré detalló con precisión el alcance del recorte nacional. Describió un recorte del 98% en Viviendas y Urbanismo, con paralización de obras a punto de concluir; un 90% en proyectos de saneamiento y acceso al agua segura; un 60% en transporte, infraestructura, energía y apoyo a las economías regionales; un 44% en investigación y desarrollo científico, salud y educación; y un 20% en programas sociales.

"Ese ajuste en búsqueda del equilibrio fiscal está lejos de ser neutral", sentenció, y señaló que mientras los sectores más vulnerables perdían servicios, otros sectores "más acomodados resultaron beneficiados", lo que "agudizó aún más la brecha entre los muchos que menos tienen y los pocos que tienen más".

Sin embargo, reafirmó el rumbo de su gestión. "Con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma convicción de avanzar hacia la ciudad moderna, participativa, inclusiva y saludable con perfil turístico que nos comprometimos con nuestros vecinos y vecinas a construir, y de la que nunca nos apartamos", proclamó.

Agradeció también el esfuerzo de los contribuyentes y detalló las herramientas disponibles para el pago de tributos: descuento de hasta el 35% por pago anticipado, diversificación de medios de pago digitales, bancarios y físicos con QR, aplicaciones móviles y tarjetas, y ampliación de puntos de pago en la sede de la ADIM en calle Fotheringham, el Centro Cultural Municipal de Rivadavia y Pringles, la Intendencia, el Centro Cívico 1 del barrio Eva Perón y el Centro Cívico 2 del barrio 2 de Abril.

Anunció además que en 2026 se pondrá en marcha el sistema de contribución por mejoras, ya contemplado en el Código Tributario y Tarifario desde 2018, como modalidad de financiamiento compartido entre el Estado y el vecino para obras de pavimentación y mejoramiento urbano.

Obras e infraestructura: el detalle de lo ejecutado

En el repaso de obras, Jofré enumeró con precisión las inauguraciones de 2025. Destacó la culminación del Polideportivo Cubierto del barrio Simón Bolívar, inaugurado el 14 de septiembre junto al gobernador Gildo Insfrán, "hoy disfrutado por niños, niñas y jóvenes de los barrios de la zona norte de la ciudad". También se pusieron en servicio la plaza y playón polideportivo del barrio Fontana; la plaza del barrio Villa Lourdes; la plaza inclusiva y saludable del barrio San José Obrero; y la ampliación de la plaza en la intersección de San Martín y Corrientes, que incorpora un circuito de calistenia.

En obras en ejecución o por iniciar, informó que se está finalizando el playón polideportivo del barrio Eva Perón, y que próximamente comenzarán la plaza y playón del barrio Sagrado Corazón de María, la plaza y playón deportivo del barrio Namqom, mientras continúa la obra del Club Municipal en el barrio Urbanización Maradona.

Jofré destacó la inauguración del tercer tramo de la peatonal Rivadavia -"una obra que nos enorgullece porque fortalece el espacio público, promueve el encuentro ciudadano y potencia la actividad comercial y cultural"- y del Museo del Mercado, descripto como "un espacio destinado a preservar la memoria colectiva para poner en valor nuestra historia, en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad".

En el marco del Plan Formosa Saludable, informó la construcción de senderos peatonales y veredas sobre la Avenida Pantaleón Gómez entre Fotheringham y Corrientes, y sobre la Avenida Néstor Kirchner entre Alicia Moreau de Justo y Gendarmería Nacional. Para este año, anunció la continuación del paseo recreativo en la rotonda de la Virgen -beneficiando a los barrios La Floresta, El Resguardo y Villa Lourdes-, la reconstrucción del paseo de la Avenida 25 de Mayo desde Moreno hasta calle Fontana, y el paseo saludable sobre Avenida Napoleón Uriburu y Diagonal en el barrio Divino Niño.

Sobre la Plaza San Martín, hizo un anuncio especial. "Este año daremos inicio a la primera etapa de la reconstrucción integral de la histórica plaza San Martín", reveló, y la definió como "el corazón mismo de Formosa, testigo del paso de muchas generaciones desde los inicios de la ciudad". La obra contemplará renovación de senderos peatonales, modernos sectores de juegos, espacios para el deporte, el encuentro, el esparcimiento y las expresiones culturales.

Sobre descentralización municipal, destacó la inauguración del Centro Cívico N° 2 en el barrio 2 de Abril, que permite a los vecinos realizar todos los trámites municipales sin trasladarse al centro, sumándose al Centro Cívico 1 del barrio Eva Perón.

Pavimentación y mantenimiento vial

En pavimentación, Jofré informó la concreción de trabajos en la calle Finlay del barrio Bernardino Rivadavia; el enlace y colectora de la Avenida Illia con la Avenida Gendarmería Nacional en el barrio El Pucú; la pavimentación articulada de la calle Ejército Argentino entre Pringles y Maipú en el barrio Fontana; y la repavimentación con sistema Hexais de la Avenida De Los Constituyentes, desde Soldado Formoseño hasta la ruta nacional 11, obra que el municipio ejecuta por administración directa ante la rescisión de los fondos nacionales.

En mantenimiento, detalló 3.200 m² de bacheo en calzadas de hormigón y 1.200 m² de sellado de juntas y bacheo en frío; 442.000 metros lineales de relleno, compactación y enripiado -equivalentes a 442 cuadras-, algunas bajo la modalidad de financiamiento compartido con el vecino frentista; intervención en 85.000 metros lineales de desagües pluviales y canales de drenaje; limpieza permanente de sumideros y bocas de tormenta; y 510 tubos de hormigón utilizados en alcantarillas y cruces de calle.

En alumbrado, informó el reemplazo a luminarias LED en 1.400 puntos lumínicos, el recambio de 230 puntos existentes, y 100 nuevas instalaciones con columnas que mejoraron la iluminación en zonas como la Cruz del Norte y la peatonal Rivadavia.

Cuidado del medio ambiente

En materia ambiental, Jofré señaló que la ciudad produce alrededor de 300 toneladas diarias de residuos, que en 2025 sumaron 72.169 toneladas procesadas en la planta GIRSU, con una reutilización del 3,79% del total -unas 2.135 toneladas- dentro de la economía circular. Destacó la erradicación de microbasurales en 400 puntos, aunque alertó con preocupación que "los mismos han aumentado de manera extraordinaria en los últimos tiempos" y apeló a la conciencia vecinal.

Presentó también la ECO ESTACIÓN, instalada en el Paseo Costanero detrás del Palacio Municipal: un espacio gratuito donde se puede obtener agua caliente para el mate, agua para el tereré, recargar baterías del celular e inflar bicicletas. "Para nosotros no sólo es un servicio, sino que es un símbolo que demuestra que la innovación y la sustentabilidad pueden integrarse a los espacios públicos de forma accesible y concreta en beneficio de todos", afirmó.

Transporte urbano: sin subsidios y con la tarifa más baja de la región

A un año y medio de la puesta en marcha del transporte urbano con la empresa Fermosa, Jofré defendió la decisión con convicción. "No nos equivocamos cuando tomamos la decisión política de prestar este esencial servicio con unidades de transporte que son propiedad del municipio y con gerenciamiento propio", aseguró. Hoy operan 54 unidades cubriendo todo el ejido municipal, sin subsidios y con la tarifa más baja de la región, sin conflictos salariales que pudieran interrumpir el servicio. "El transporte urbano de Formosa capital es de los formoseños, gerenciados por formoseños y para los formoseños", proclamó.

Informó también que el programa de colocación de garitas en las paradas llegó a 20 unidades, con una meta de 65 garitas nuevas previstas para incorporar al sistema.

Turismo

En turismo, el intendente informó la elaboración e implementación del Manual de Gestión de la Calidad para Municipios Turísticos Sustentables y la obtención de la Certificación de Municipio de Calidad Turística otorgada por la Secretaría de Turismo, Ambientes y Deportes de la Nación. Señaló que 150 alumnos completaron la capacitación en Auxiliar en Información Turística en la Escuela Municipal de Formación y Capacitación en Turismo, y que se aprobó el proyecto de promoción digital del Destino Formosa en el marco de programas nacionales de fortalecimiento.

Destacó el balneario municipal Parque Arenas, en las costas del río Paraguay, reacondicionado este año tras la crecida ordinaria para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de sus playas con múltiples actividades gestionadas desde el municipio.

Sobre los grandes eventos, mencionó la Fiesta del Río, Mate y Tereré (febrero) y el Festival A Toda Costa (septiembre), ya incorporados al calendario nacional de fiestas culturales y con convocatoria internacional. Realizados en el Paseo Ferroviario, reúnen artistas locales y nacionales, emprendedores, feriantes, empresas y deportistas. Mencionó además los festivales del 8 de abril, 25 de mayo, 9 de julio, el Oktoberfest realizado con emprendedores cerveceros, y el Pre Cosquín, como parte de la agenda permanente del paseo.

Deporte y colonias

En deporte, Jofré destacó las escuelas municipales de iniciación que funcionan en el Complejo Deportivo Los Iglúes y en playones de distintos barrios, con disciplinas de vóley, básquet en todas las categorías, fútbol infantil, hockey, karate do y canotaje, con casi 500 niños y jóvenes formándose bajo la dirección de profesionales municipales.

Enumeró los torneos y eventos desarrollados durante el año: el Torneo de Fútbol Infantil de Playa "Formosa, tu Ciudad" en su séptima edición; las Olimpiadas Municipales 2025; eventos en Parque Arenas como el Five de Arena y el Beach Vóley; el torneo sudamericano de artes marciales; encuentros con actividades de ritmos y zumba; y travesías náuticas.

Sobre las colonias de vacaciones en el complejo Los Iglúes, destacó que este verano se sumaron actividades de programación, robótica e inteligencia artificial para niños y niñas. "Pudieron aprender jugando, crear, experimentar y acercarse a la tecnología de una manera cuidada y significativa", describió, y mencionó con entusiasmo la visita de un robot humanoide "que generó asombro, interés y muchas preguntas".

Salud animal: un hito histórico

A través del CEMAA, que opera en sedes del barrio República Argentina y San Juan Bautista con unidad móvil recorriendo todos los barrios, Jofré informó la vacunación antirrábica de 17.371 animales de compañía y 42.333 desparasitaciones, representando un incremento del 64% respecto al año anterior. Se realizaron además 21.630 atenciones primarias en el centro, 869 atenciones domiciliarias y 233 casos críticos de urgencia.

A través del programa PROMEPO de control de sobrepoblación animal, se realizaron 12.852 castraciones gratuitas, superando las 12.515 del año anterior. El acumulado histórico desde 2016 alcanzó las 101.699 castraciones gratuitas, cifra que el intendente calificó de "histórica".

Escuela de Artes y Oficios: más de 6.500 egresados

La Escuela de Artes y Oficios completó su novena promoción en 2025, con 891 egresados en las dos cohortes del año y un acumulado total que supera los 6.500 egresados desde su creación. Los 22 talleres por semestre funcionaron en 11 sedes distribuidas en toda la ciudad, cedidas solidariamente por organizaciones comunitarias y vecinos. Los egresados reciben además orientación tributaria y comercial para su futuro desenvolvimiento.

Inclusión, género y acción social

Jofré detalló el trabajo del área de discapacidad a través de los talleres gratuitos SUPERARTE, con actividades terapéuticas de folclore, musicoterapia, educación física adaptada, alfabetización y huerta, y campañas de sensibilización en escuelas, colegios, organismos municipales y espacios comunitarios. Anunció la ampliación de las tarjetas SUBE inclusiva a todos los días de la semana, sin costo adicional. Informó además que el transporte en combis adaptadas con rampa hidráulica es utilizado regularmente por 145 personas con discapacidad motora para turnos médicos, terapéuticos, de rehabilitación y trámites.

En violencia de género, afirmó que el municipio asume "como función central la contención, el apoyo y el acompañamiento integral a las personas que atraviesan situaciones de violencias por motivos de género", con asistencia psicosocial, asesoramiento legal y articulación con organismos especializados. En 2025 se realizó la sexta edición de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, fortaleciendo la red de promotores y promotoras comunitarias.

Destacó el trabajo en red de las áreas de Abordaje Territorial, Financiamiento y Desarrollo Local y el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social. "Sin esa modalidad de trabajo sería imposible garantizar la atención, la contención psicosocial y la asistencia que necesitan las personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad", subrayó.

Informó la inauguración en diciembre de la nueva sede de la Casa del Trabajador Municipal, en calle Rivadavia 1.335, con mayores comodidades y nuevas prestaciones, donde se brindan atenciones psicológicas, nutricionales, psicopedagógicas, cardiológicas, fonoaudiológicas, odontológicas y asesoramiento legal para empleados municipales y sus familias.

Sobre el personal, informó la recategorización de 136 empleados teniendo en cuenta categoría y antigüedad, y el pase a la categoría de contratados de los monotributistas con cinco o más años de servicio. Con emotividad, les dedicó un reconocimiento: "Quiero reiterarles mi profundo agradecimiento y respeto por la tarea de verdaderos servidores públicos que realizan, en todo lugar, la calle o las oficinas y en horarios muchas veces no convencionales", les dijo.

La bandera de la ciudad: identidad hecha símbolo

En el tramo final del discurso, Jofré reivindicó la creación de la bandera de la ciudad de Formosa como uno de los hitos simbólicos más significativos del año. Explicó que el proceso buscó reconocer "aquellos elementos que, simbólicamente convergen y definen nuestra identidad cultural, desde nuestra propia cosmovisión autónoma del mundo y de la vida". El diseño seleccionado fue el del matrimonio de Matilde Elizabeth Cañete y José Martín Lezcano, "quienes pudieron sintetizar nuestra identidad y convertirla en bandera".

La enseña fue izada por primera vez el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, al son de la canción "Bandera del Sol", compuesta especialmente para la ocasión y que "traduce nuestra pertenencia, orgullo y fe". Ambos símbolos fueron incorporados por ordenanza municipal.

"Nuestra ciudad tiene símbolo y canción", proclamó ante el cuerpo deliberativo, y convocó a afianzar esa identidad como "un acto de orgullo y pertenencia a esta parte del mundo, nuestra Formosa, que es, como dice la canción: tierra que incluye, que sabe cuidar, hogar de los pueblos que quieren soñar".

Con una encomienda a la Virgen del Carmen y a Dios, Jofré cerró su mensaje declarando formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del año 2026 del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Formosa



