Salud Pública: El Gobernador anunció la finalización de la obra del Ciclotrón para producir radiofármacos

Puso en valor, además, la finalización y continuación de instituciones sanitarias con fondos propios. Destacó que, durante su gestión, se inauguraron 255 hospitales y centros de salud. Y cuestionó el desfinanciamiento del Gobierno nacional en este tipo de políticas.

En el marco de la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán, anunció que su gestión iniciará la etapa final de la puesta en marcha del Ciclotrón, que comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de equipamiento especializado con una inversión estimada de 12.800 millones de pesos.

“Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de alta precisión, consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área crítica”, aseveró.

Y agregó que, con ello, “brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños, consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear para la región, con capacidad de abastecer a otras provincias y a países vecinos”.

Asimismo, valoró la finalización, con fondos propios, de “una obra sanitaria muy importante que habíamos anunciado en este recinto” y ya está en funcionamiento: el nuevo Hospital de la Madre y la Mujer.

“Especializado en situaciones de alto riesgo materno-infantil, cuenta con equipamiento de última generación y profesionales altamente capacitados para brindar una atención integral, oportuna y centrada en las mujeres, pilares de nuestra comunidad”, señaló.

Ante el recorte nacional de programas preventivos, recordó, “tomamos la decisión de financiar con recursos provinciales la compra de insumos para realizar más de cinco mil test de HPV” lo que posibilitó detectar a tiempo a 700 mujeres “con mayor riesgo, brindándoles una atención oportuna y eficaz”.

Obras finalizadas

En ese contexto, el mandatario indicó que, durante el último año, se finalizaron las obras del nuevo Hospital de Riacho He Hé y la ampliación del Hospital de El Colorado.

Además, para afianzar la cobertura territorial del sistema, inauguraron centros de salud en María Cristina, Tte. Fraga, Lote 8, Tres Pozos, Lote 27 en Las Lomitas, Mercedes Cue, La Picadita, Mansilla, El Mistolar, así como en los barrios Viejo, Toba y Obrero de Ingeniero Juárez y Villa Hermosa de la ciudad capital.

“Mientras el gobierno nacional desfinancia al Hospital Garrahan y a las instituciones sanitarias federales, en Formosa llevamos inaugurados 255 hospitales y centros de salud durante nuestra gestión”, destacó.

Con fondos propios, también, continuaron la construcción de los hospitales de Villa Escolar, Gral. Güemes, Fortin Lugones, General Belgrano y Laguna Naineck, así como la refacción y ampliación de los hospitales de Pirané e Ibarreta.

Además, avanzan las obras de los centros de salud de Sauzalito, Laguna Gallo, Banco Payagua, El Resguardo y Los Matacos en Palo Santo.

Prestaciones

En esa línea, Insfrán expresó que “la fortaleza de nuestro sistema provincial se demuestra todos los días con la cantidad y calidad de las prestaciones”.

El año pasado se realizaron más de 2.400.000 atenciones ambulatorias, más de 110.000 internaciones y 17.278 cirugías.

“Es verdaderamente extraordinario que en un sistema público provincial se hayan realizado 324 trasplantes de órganos y tengamos medicina nuclear al servicio de la comunidad”, consideró.

Y precisó que ya son 1115 los pacientes que finalizaron su tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear "Presidente Néstor Carlos Kirchner".

El último año, asimismo, la provincia implementó el Código Infarto y la Red de ACV, “para agilizar con telemedicina las respuestas ante eventos cardíacos y cerebrovasculares en los distintos niveles de atención”.

En cuanto a la capacitación, el titular del Poder Ejecutivo, dijo que “es otra área prioritaria para nuestro sistema” por lo que cuentan con 63 programas de residencias en distintos hospitales, “donde actualmente se están formando 532 profesionales de diversas especialidades”.

Soberanía sanitaria

Con relación al acceso a un insumo crítico como los medicamentos, en el último año la provincia invirtió más de 162 mil millones de pesos para abastecer a los diferentes efectores sanitarios y garantizar su provisión a los pacientes del sistema.

Se produjeron, de esta manera, más de dos millones de comprimidos de diferentes medicamentos esenciales para la atención primaria de la salud a través de LAFORMED.

Y se elaboraron 600 mil unidades de repelente y 170 mil dosis de larvicida biológico para el trabajo de prevención del dengue que realizamos todos los años.

También se fabricaron alcohol en gel, insumos hospitalarios y productos de uso crítico como nutrición parenteral y morfina.

Sobre el final, Insfrán destacó la reciente validación para la producción local de protector solar, “que refuerza la política provincial en la prevención y el cuidado de la salud”.



