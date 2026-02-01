Formosa ratifica su política productiva de diversificación y acompañamiento a las familias rurales

En el tramo de su discurso donde se refirió a la producción, el gobernador Insfrán hizo un repaso de las acciones encaradas por la gestión provincial, principalmente, tendientes a acompañar a las familias rurales.

En relación al sector agropecuario, el gobernador Gildo Insfrán expuso, en el marco de su discurso de Apertura del 53° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial este domingo 1° de marzo, que la gestión provincial sostiene “en el tiempo una política de producción con productores y diversificación”.

A partir de esa base, se cumplió con éxito “con el PAIPPA una primera etapa de política social e infraestructura para el arraigo y desarrollo de la familia rural”, afirmó el primer mandatario, y señaló que “en la segunda etapa que estamos transitando se acompaña al trabajo rural con insumos, apoyo técnico y financiero, que luego el productor devuelve con el fruto de su esfuerzo, comercializando el excedente”.

En cuanto a la agricultura intensiva, se continuó con el financiamiento para insumos, tecnología de riego y manejo de heladas aplicadas al cultivo hortícola y de frutales, como estrategia para aumentar los volúmenes de producción.

Mientras que para el sector forestal, se elaboró el Plan de Manejo de la Cuenca Forestal, delimitando su superficie y estimando la existencia de vinal para abastecer tanto a la industria biosiderúrgica como a otras cadenas de valor, en una articulación público-privada estratégica para el desarrollo.

Según precisó el primer mandatario, “el año pasado 470 productores paipperos comercializaron 7.286 cabezas de ganado a través de los remates organizados por asociaciones de La Diosa, Pozo Hondo, parajes del Bañado La Estrella, Fortín Lugones, Posta Cambio Salazar, Fortín Soledad, Puerto Irigoyen, Lote 8, El Chorro, Pozo de Maza, El Quemado Nuevo, Ing. Juárez y Laguna Blanca”.

De esta manera la organización de los productores y las políticas provinciales evitaron que prevalezcan los grandes especuladores que se aprovechan del esfuerzo de los trabajadores rurales imponiendo precios injustos.

Desde el Poder Ejecutivo Provincial aseguró que “consideramos a la tierra rural como un factor de producción, que tiene una función social y ambiental”.

Incluso, subrayó Insfrán que este principio de raíz cristiana y amplia adopción constitucional, fue plasmado también en la nueva Constitución Provincial, “que establece en su artículo 113 la promoción de su adjudicación a quienes la trabajen, para fortalecer el arraigo de la familia rural. Cumpliendo con ese mandato, el año pasado titularizamos más de 57 mil hectáreas de tierras fiscales a productores de toda la provincia”.

Y añadió: “Dada la función ambiental de la tierra, también se incorporó al texto constitucional un nuevo capítulo ambiental que jerarquiza y resguarda los avances que hemos logrado a lo largo del tiempo, cumpliendo así con el compromiso asumido en la ley que declaró la necesidad de reforma”.







