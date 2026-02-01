Esta semana los casos de COVID-19 se mantuvieron sin cambios

Solicitan a la comunidad mantener al día los refuerzos de vacunación y continuar con las medidas de prevención.

El Gobierno de Formosa, informó este domingo 1° de marzo, que en la última semana se han realizado 928 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ocho de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 0,9%),

Del total, siete corresponden a la ciudad de Formosa y un caso a Clorinda.

De esta manera los casos activos son 13; las altas registradas, cinco y no hay pacientes internados. Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes con COVID-19 fueron 43 en total.

Respecto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, indicaron que son 153.511 casos diagnosticados; 152.070 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.



