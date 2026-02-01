Román destacó el mensaje de Insfrán y defendió el rol de un Estado activo y presente

El discurso del mandatario provincial “expresa con claridad la idea de un Estado firmemente comprometido con su pueblo, que cumple con su palabra y que no abandona sus funciones”.

El diputado provincial Jorge Román realizó una valoración del discurso pronunciado por el gobernador Gildo Insfrán en la apertura del 53° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial y subrayó una definición política que, a su entender, atraviesa todo el mensaje: la reafirmación de un Estado que no se retira, que asume responsabilidades y que sostiene el desarrollo en un contexto nacional adverso.

En ese sentido, consideró que el mensaje cobra una relevancia particular “en un momento en que desde el Gobierno nacional se impulsa el desguace del Estado y la desatención de amplios sectores de la sociedad”.

“Frente a ese escenario, que Formosa tome posición desde un Estado presente no es un dato menor, es una definición política de fondo”, afirmó el legislador, quien remarcó que esa presencia estatal se traduce en políticas concretas y sostenidas en el tiempo.

Román destacó especialmente la enumeración de inversiones públicas realizada por Insfrán en áreas estratégicas. Mencionó la fuerte apuesta en salud, con la finalización y puesta en funcionamiento de hospitales y centros de salud en todo el territorio provincial, la inversión en medicina nuclear, la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Laformed y el sostenimiento de un sistema sanitario que amplió prestaciones, cirugías, trasplantes y atención especializada.

Asimismo, puso en valor la inversión en educación, con la construcción de nuevas obras educativas, el financiamiento provincial para garantizar salarios docentes ante el retiro de fondos nacionales, el fortalecimiento de la educación técnica, superior y universitaria, y la consolidación de un sistema que articula inclusión, calidad y resultados concretos.

En materia de infraestructura y obra pública, el diputado resaltó la finalización de 139 obras durante el último año, aun en un contexto de fuerte recorte de recursos por parte de la Nación, así como la continuidad de rutas, redes de energía, agua potable, conectividad digital y equipamiento urbano y productivo.

También subrayó las políticas de acompañamiento al sector productivo y al empleo, con inversiones públicas que generaron condiciones para más de 477 mil millones de pesos de inversión privada en áreas agroindustriales, industriales y energéticas, el impulso a parques industriales, el apoyo a cooperativas y emprendedores, y el financiamiento a pymes en condiciones favorables.

Román sostuvo que “estos datos muestran que no hay contradicción entre un Estado activo y la inversión privada”, y afirmó que “nadie invierte donde no hay infraestructura, planificación ni reglas claras”.

En esa línea, consideró que el modelo expuesto por Insfrán “desmiente la idea de que el achicamiento del Estado genera desarrollo”.

Finalmente, el legislador señaló que el discurso de apertura de sesiones “ratifica una coherencia política sostenida en el tiempo” y envía un mensaje claro en el actual contexto nacional. “Mientras desde otros lugares se promueve el retiro del Estado, en Formosa se reafirma su presencia como herramienta para garantizar derechos, sostener la producción y cuidar a la comunidad”, concluyó.



