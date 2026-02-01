“Mientras la gestión libertaria promueve la fiesta financiera y les baja impuestos a los más ricos”, Formosa sostiene sus políticas sociales

Este domingo 1° de marzo, el primer mandatario formoseño abrió el año parlamentario.

Al brindar su discurso en la Legislatura Provincial, el gobernador Gildo Insfrán marcó el contraste entre las políticas del Gobierno nacional y las provinciales, enfatizando que mientras “la gestión libertaria promueve la fiesta financiera y les baja impuestos a los más ricos, continuando con su motosierra sobre los comedores escolares, las familias vulnerables y las comunidades indígenas, nosotros tomamos medidas concretas para reparar esta injusticia”.

En ese sentido, remarcó que “sostuvimos todo el año los comedores escolares en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo el período de vacaciones”, en tanto que unas 18 mil familias formoseñas fueron beneficiadas con la entrega quincenal de alimentos del Plan Nutrir, producidos en su mayoría por paipperos formoseños.

De la misma manera, hizo notar que 26 mil familias indígenas recibieron sus módulos alimentarios y fueron atendidas 800 personas con celiaquía que requieren una dieta especial con alto costo en el mercado.

En síntesis, el jefe del Ejecutivo Provincial subrayó que se invirtieron más de $56.400 millones para garantizar políticas nutricionales ante el abandono del Gobierno nacional.

“No podemos dejar pasar la vergonzosa actitud política de los representantes locales de la gestión libertaria –reprobó contundente-. En Buenos Aires defienden las medidas de ajuste ordenadas por sus patrones, y luego en Formosa buscan provocar conflictos por los daños que esas mismas medidas generan”.

No obstante, manifestó que “más allá de esta ruin forma de hacer política, nosotros seguiremos por el mismo camino: abrazar con amor al pueblo formoseño con los dos brazos del Peronismo, que son la ayuda social y la justicia social”.

“Estos son pilares de un bien muy preciado por nuestra comunidad, que es la paz social. Por eso ha sido incorporada como garantía constitucional que debe ser respetada y protegida por el Estado y por todos los miembros de la comunidad. Nadie puede anteponer sus intereses por sobre esta forma de vida que elegimos los formoseños y las formoseñas”, robusteció.

Asimismo, en cuanto a la cuestión de género, el gobernador Insfrán recalcó que “el año pasado se asistieron a 3202 personas en situación de violencia de género desde la Secretaría de la Mujer, incluyendo asesoramiento legal y acompañamiento tanto psicológico como social”.

En ese marco, recordó que “en la reforma constitucional se incluyó el nuevo artículo 49 que establece el abordaje integral de la violencia de género para su atención, sanción y erradicación”, agregando que “se incorporó la perspectiva de género y el respeto a las diversidades en el diseño y ejecución de políticas públicas, así como la promoción de la igualdad en el acceso a las oportunidades y derechos en lo social, familiar, económico, político y cultural”.

De igual modo, para el cuidado de la primera infancia, dijo que el año pasado se inauguraron 11 nuevos Centros de Desarrollo Infantil, nueve de ellos ubicados en el interior provincial. De esta forma, “ya son 36 los centros que reciben diariamente a más de 2500 niños de entre 45 días a cuatro años, brindando cuidado, nutrición adecuada, controles de salud y estimulación temprana”, significó.

Respecto de los adultos mayores, puso en valor que “se los acompaña con importantes inversiones para garantizar su acceso a la salud y a los medicamentos”. También se fomentan espacios de recreación y encuentro como las Casas de la Solidaridad, que ya alcanzan un total de 37 con las inauguradas el año pasado, y los 21 gimnasios terapéuticos que funcionan en la provincia.

También, se fortaleció la red de atención a personas en situación de consumo problemático de sustancias a través del IAPA y en el último año se sumó la Residencia Terapéutica “Dr. Eduardo Macedo” de Tatané y el Centro de Primer Nivel de Atención ubicado en el Barrio Namqom.

A través de los diferentes dispositivos y modalidades, se brindaron 7609 atenciones priorizando la integración social y otorgando respuesta asistencial desde un enfoque de derechos, acentuó, al concluir.



