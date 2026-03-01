Rodríguez: “El Modelo Formoseño ha podido mitigar los efectos adversos de las políticas nacionales”

Destacó el enfoque planificado del primer mandatario formoseño para paliar los problemas actuales, subrayando la importancia de las políticas públicas provinciales en educación, salud y producción.

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, el licenciado Lucas Rodríguez, ponderó el discurso que brindó el gobernador Gildo Insfrán el pasado domingo 1º de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial.

“Fue un mensaje contundente del Gobernador, en un contexto internacional y nacional muy complejo para la Argentina, fundamentalmente, para los trabajadores y, en ese sentido, ha demostrado una vez más que la acción de Gobierno que lleva adelante con planificación y un proyecto político claro, como es el Modelo Formoseño, ha podido mitigar los efectos adversos que las políticas nacionales están teniendo sobre el conjunto de nuestra población”, enfatizó el funcionario al dialogar con AGENFOR.

Puso de relieve que, a su entender, “se ve que existe un Gobierno al servicio de su pueblo en las diferentes áreas”, como en educación, salud, ciencia y tecnología, seguridad, producción, etcétera, ya que “ha dado continuidad a lo que ha venido transformando en cuanto a la realidad concreta de cada de cada uno de los puntos de nuestra provincia”.

Prosiguió remarcando que ante el complejo escenario nacional, en materia productiva, “el gobernador Insfrán ha sido muy claro: ha iniciado una segunda etapa junto al PAIPPA y a los productores para, en esta oportunidad, promover líneas de financiamiento a valor producto para que el sector productivo tenga los recursos, de modo que no solamente siga en actividad, sino que vaya mejorando los indicadores productivos”.

Es así que, a partir de estos anuncios del mandatario, se podrán a disposición “distintas herramientas de financiamiento que permitan a los productores incrementar, por ejemplo, los indicadores vinculados a la ganadería, los índices de preñez, parición y destete, con asistencia financiera para la adquisición de tecnología vinculada al manejo de la hacienda y acceso al agua, al igual que en la agricultura, a los fines de seguir profundizando en la estrategia de diversificación productiva”.

Finalmente, el titular de la cartera productiva aseguró que “va a ser un año importante, porque va a permitir no solamente incrementar los niveles de producción, sino también seguir generando actividad económica en el medio rural”.



