“Es una herramienta pedagógica muy valiosa”, consideró el funcionario de la cartera educativa provincial.

El licenciado Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación de Formosa, se expresó acerca de la controversia generada sobre el desempeño de estudiantes y docentes, que transformaron una plataforma tecnológica de comunicación masiva como el streaming en una herramienta de enseñanza y aprendizaje, de gran valor pedagógico y muy atractiva.

A través de ella, los alumnos y sus oyentes pudieron conversar, entre risas y preguntas, enriqueciéndose y socializando sobre la historia de su barrio, la región, etcétera, pasando por espacios curriculares como Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Cultura, entre otros, con temas investigados por los niños y niñas de la escuela y sus familias.

En ese sentido, el funcionario expresó: “El trabajo que se le presentó al gobernador Gildo Insfrán en la inauguración del ciclo escolar 2026, perteneciente a una escuela de un barrio humilde, es una herramienta pedagógica muy valiosa, incluso fue también presentado en una actividad que está enmarcada dentro del Calendario Escolar, que es ‘Lectura en Comunidad’ y que fue el deleite de los presentes”.

“El streaming apunta a que nuestros alumnos puedan desempeñarse con soltura y ejerciten la oralidad”, enfatizó y aclaró que “de ninguna manera es un adoctrinamiento como quieren hacer aparecer desde el Ministerio de Capital Humano y los opositores locales”.

Al tiempo que recordó que los alumnos y alumnas, tanto del Nivel Inicial como Primario, tienen un aprecio muy especial hacia la figura del primer mandatario provincial, ya que siempre está en contacto directo con ellos en actos u otras actividades del Gobierno. “El mismo Gobernador rompe el protocolo y se queda a charlar con ellos”, subrayó.

“En Formosa la educación es una cuestión de Estado y esto se evidencia en las 1555 unidades educativas inauguradas por nuestro Gobernador hasta la fecha, y este año no fue la excepción y nos sorprendió con tres edificios escolares para cubrir la demanda de numerosos alumnos y alumnas de estos dos barrios: 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, cubriendo así los niveles obligatorios: Inicial, Primario y Secundario, en un acto de estricta justicia social para estos comprovincianos que habitan estos populosos barrios”, destacó el funcionario.

En cuanto al Servicio Social Nutricional, mencionó que está garantizado los 365 días del año en la provincia, porque “es un Gobierno presente”, contrastando que “no se puede decir lo mismo del Gobierno nacional, ya que ellos descreen del Estado y desfinanció este vital servicio”.

En cambio, “en Formosa, incluso son beneficiados los alumnos y alumnos del Nivel Secundario, con la Copa de Leche”, realzando que ello es “gracias a que Formosa tiene una economía ordenada, superávit fiscal y con recursos propios lo hace frente”.

“Formosa brilla a nivel nacional en Feria de Ciencias, en las olimpíadas y en diversos proyectos con alumnos y alumnas de distintos niveles, incluso con escuelas técnicas. Estos proyectos innovadores son muy importantes y los estudiantes sobresalen entre sus pares nacionales, son un orgullo”, valoró, por último.



