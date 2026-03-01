Distribuidora local de neumáticos FATE busca “alternativas” para continuar trabajando

Luego del cierre del emblemático fabricante de neumáticos, con 86 años de historia en la Argentina, debido a las nocivas políticas libertarias, la firma ubicada en Formosa aspira a convenir con otras productoras para poder continuar con la atención a los clientes.

En los últimos días, representantes del fabricante de neumáticos FATE y los trabajadores de la compañía no llegaron a un acuerdo en la audiencia de conciliación obligatoria mediada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en el marco del anuncio de la empresa de cerrar la fábrica y despedir a sus más de 900 empleados.

Eduardo Barrios, gerente de Fran Neumáticos SA, habló, en declaraciones recabadas por AGENFOR, sobre la difícil situación que se generó tras el anuncio de cese definitivo de la planta de FATE en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, lo cual fue un punto de quiebre para la industria nacional de cubiertas de autos, que viene castigada desde hace tiempo debido a las políticas libertarias.

“Somos distribuidores de FATE desde el año ‘99 –explicó-. Al cierre de la compañía, empezamos a buscar otras alternativas que hoy estamos intentando cerrar. Seguimos trabajando con el residual (de producción) que nos queda”.

Según indicó, “la información que tenemos es que FATE no va a volver a producir en el país”, por lo que “estamos buscando alternativas dentro de nuestro mercado para continuar con la venta del neumático, que básicamente es nuestra fuerza de venta”.

Aclaró que “no tenemos ninguna intención de despedir a nadie”, reafirmando que “seguimos trabajando normalmente”.

En ese sentido, indicó que cuentan con ocho personas trabajando en la empresa. “Actualmente tenemos cinco mecánicos y tres personas que son las que se dedican a la parte comercial”, puntualizó.

“Llegamos hasta el último rincón de la provincia de Formosa, con todo lo que concierne al neumático, ya sea alineado, balanceo, cambios de aceite, otros servicios, y eso no va a cambiar”, remarcó.

Luego fue consultado sobre la situación económica del país, debido a las medidas del actual Gobierno nacional, sobre todo, la baja de aranceles y la apertura comercial que generaron un feroz aumento de las importaciones desde China. “Es un problema –lamentó-. Luchar contra neumáticos que vienen de forma no legal es difícil”.

No obstante, recalcó que “seguimos trabajando y lo hacemos con todas las tarjetas hasta en 18 cuotas. Eso permite que, de alguna manera, el mercado se adapte y, de repente, alguien que tenía que poner toda la plata junta pueda pagar en cuotas. Eso hace que al final el número sea más pequeño”.



