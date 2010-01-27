El Colorado: Torneo Intermunicipal con participación del intendente Mario Brignole

El equipo municipal de El Colorado se coronó campeón del Torneo Intermunicipal de Fútbol tras un disputado certamen disputado en el Camping Municipal de la localidad.

Una vez finalizado el encuentro, el intendente Mario Brignole destacó la realización del torneo y celebró el título obtenido por el equipo local.

“Un hermoso encuentro donde hubo que probar el físico. Entramos unos minutos y hemos ganado, salido campeones”. “Más allá de eso, lo importante fue compartir con municipales de distintas localidades y ahora estamos en el tercer tiempo”, señaló Brignole.

El jefe comunal valoró especialmente la realización de esta actividad en el contexto actual. “En un mundo y un país con tantas tensiones, que Formosa pueda mantener esta paz social y tranquilidad para compartir en un lugar emblemático como el Camping Municipal de El Colorado, un verdadero sello de identidad de los formoseños que se destaca a nivel regional, es algo para celebrar”, resaltó.

“Estoy feliz de haber compartido este momento con nuestros hermanos municipales. Obviamente, vamos a disfrutar del trofeo: el que compite siempre quiere ganar. Y qué decir de esos goles extraordinarios de Pilo… se nota que aún le queda algo de los viejos tiempos”, enfatizó Brignole con una sonrisa.

El torneo reunió a equipos de varias localidades, promoviendo el deporte, la integración y los valores de camaradería entre los trabajadores municipales de la provincia.