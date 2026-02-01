Retuvieron a un joven y esclarecieron un robo

Recuperaron herramientas varias y otros elementos sustraídos de un local comercial

Efectivos de la Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana retuvieron a un adolescente de 15 años que trasladaba un rifle y recuperaron una máquina eléctrica de coser y una caja que contenía un taladro a batería, con accesorios.

La primera intervención se concretó el jueves último, cuando los policías recorrían las inmediaciones a la Costanera y observaron al joven que tenía en su poder un rifle, envuelto en una cortina.

Luego llegó el padre del adolescente, domiciliado en la localidad de Puerto Elsa – República del Paraguay, a quien se lo puso en conocimiento del hecho y se le hizo entrega de su hijo.

El otro procedimiento se realizó el mismo día, cuando los uniformados tomaron conocimiento de un robo ocurrido en un comercio ubicado en la avenida España y de inmediato se abocaron a las tareas investigativas.

Mediante los testimonios de vecinos, se determinaron los lugares donde el autor habría vendido los objetos.

En tal sentido, los policías acudieron hasta dos viviendas ubicadas en los barrios 25 de Mayo y Agua Potable, donde los compradores hicieron entrega de manera voluntaria de la máquina de coser y las herramientas.

El comerciante reconoció los elementos recuperados, mientras que la investigación continúa para detener al responsable del ilícito.



