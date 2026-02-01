Detuvieron a un sujeto y recuperaron un bien sustraído tras un intento de “Hurto”

Ocurrió en el barrio 50 Viviendas, en inmediaciones de la plaza Juan Domingo Perón

Efectivos de la Comisaría Ingeniero Juárez aprehendieron a un individuo y recuperaron una cama de hierro sustraída, en el marco de la investigación de una causa judicial por “Tentativa de Hurto, intimidación pública y atentado contra la autoridad”.

El hecho se registró este viernes, alrededor de las 1:40 horas, cuando vecinos del barrio 50 Viviendas advirtieron que un sujeto habría ingresado al patio de una vivienda con intenciones delictivas.

Ante el requerimiento, los policías acudieron al lugar junto al personal del Comando Radioeléctrico Operativo de Ingeniero Juárez.

Allí un vecino comentó que momentos antes observó a un hombre dentro del predio de su casa con intenciones de llevarse varios objetos, quien al verse descubierto se dio a la fuga.

Durante recorridas por las inmediaciones, los uniformados observaron al sospechoso ingresar a un pasillo del barrio 50 Viviendas, desde donde salieron varios jóvenes que comenzaron a proferir insultos y arrojar escombros contra el personal policial.

Ante la situación, se solicitó colaboración al personal del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), que arribó al lugar con el carro de asalto.

Al notar la presencia policial, los individuos continuaron con una actitud hostil, incluido el lanzamiento de cascotes y botellas contra el móvil policial, los efectivos y las viviendas cercanas, generándose una situación que atentaba contra la seguridad pública.

A fin de resguardar la integridad de los uniformados y de terceros, el personal del DDR efectuó disparos disuasivos con escopeta provista con postas de goma para dispersar a los inadaptados, quienes finalmente se retiraron del sector.

En el lugar se constataron daños en la estructura metálica de ingreso a una vivienda; mientras que horas más tarde, alrededor de las 7:10 horas, se recepcionó un nuevo requerimiento por un hecho de “Robo en progreso” en el barrio Güemes, donde la Policía recuperó una cama de hierro sustraída y detuvo a uno de los presuntos autores.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Tentativa de hurto, intimidación pública y atentado contra la autoridad”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.



