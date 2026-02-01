Detuvieron a tres sujetos y recuperaron objetos sustraídos

Fue durante dos intervenciones realizadas mediante un trabajo conjunto, en los barrios San Martín y Santa Rita

Uniformados de la Policía provincial detuvieron a un joven de 25 años alcoholizado, que protagonizó un raid de violencia que incluyó en amenazas de muerte, agresiones contra su propio padre y efectivos de la fuerza; mientras que en otro hecho recuperaron elementos de valor y aprehendieron a los responsables del ilícito.

El primer caso tuvo lugar alrededor de las 4:00 horas del jueves último, cuando un sujeto fue hasta el frente de una consigna policial ubicada en el barrio San Martín y amenazó de muerte al personal policial, mientras exhibía un machete y arrojaba piedras con una gomera.

Luego ingresó a su vivienda y después de unas horas su padre logró sujetarlo y sacarlo a la vía pública, debido a que se encontraba agresivo y también lo había amenazado de muerte.

En consecuencia, se incautó un machete y una gomera, en tanto que el inadaptado fue aprehendido por los integrantes de la Comisaría Ingeniero Juárez y lo trasladaron hasta la dependencia policial.

El segundo procedimiento se concretó en la tarde del jueves, cuando personal de la brigada del Comando Radioeléctrico Operativo demoraron a dos hombres en Santa Rita, quienes trasladaban una tapa para inodoro y dos hojas de ventana de algarrobo.

Tras realizar un relevamiento exhaustivo por el barrio Nueva Esperanza, el personal policial localizó al dueño de los objetos, quien denunció la sustracción de los elementos.

Los detenidos y los elementos recuperados fueron trasladados a la sede policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.



