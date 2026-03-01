Detuvieron a dos bolivianos por una causa de estafa

• La víctima había olvidado su billetera con tarjetas dentro de un Uber

Policías de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramon Bini detuvieron a dos hombres de nacionalidad boliviana, en el marco de la investigación de una estafa realizada a un usuario de Uber que olvidó su billetera con tarjetas que fueron usadas por los malvivientes.

El caso fue denunciado el miércoles último, en la dependencia del barrio Colluccio y a través de las notificaciones que le llegaban a la víctima se pudo saber que ya se realizaron varias compras comerciales con sus tarjetas.

Rápidamente personal de la brigada de investigaciones de esa dependencia policial realizaron tareas de campo y establecieron -a través de filmaciones de cámaras de seguridad de comercios- la identidad de dos hombres, uno de ellos el conductor del Uber.

Los mismos realizaron varias compras de productos de limpieza, bebidas alcohólicas y carnes, entre otros.

Toda la investigación fue orientada hacia el barrio 12 de Octubre, donde en la mañana del sábado último aprehendieron a ambos sujetos, de 23 y 25 años, de nacionalidad boliviana y secuestraron dos automóviles Peugeot.

También realizaron dos allanamientos ordenados por el juez de Instrucción y Correccional Nº 6, Dr. Guillermo Omar Caballero, en un departamento del Complejo Las Américas y otro en el barrio 12 de Octubre.

Allí secuestraron tarjetas de mercado pago y billeteras, entre otros elementos de interés en la causa.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.