Residencias 2026: El Hospital de Alta Complejidad abre inscripciones para formar nuevos especialistas

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) de la ciudad de Formosa informó que se encuentran abiertas las inscripciones para las Residencias 2026, una oportunidad destinada a profesionales de la salud que deseen continuar su formación en un centro de referencia regional en medicina de alta complejidad.

El sistema de residencias constituye uno de los pilares fundamentales en la formación médica, ya que combina capacitación académica, práctica hospitalaria intensiva y trabajo interdisciplinario, permitiendo a los profesionales desarrollar habilidades clínicas y científicas en un entorno de excelencia.

Para el ciclo 2026, la institución ofrece vacantes en las siguientes especialidades:

Cardiología: 4 vacantes – duración 4 años

Cirugía General: 3 vacantes – duración 4 años

Clínica Médica: 4 vacantes – duración 4 años

Diagnóstico por Imágenes: 2 vacantes – duración 4 años

Endocrinología: 1 vacante – duración 4 años

Gastroenterología: 1 vacante – duración 3 años

Infectología: 2 vacantes – duración 3 años

Kinesiología: 4 vacantes – duración 3 años

Nefrología: 2 vacantes – duración 3 años

Neumonología: 1 vacante – duración 3 años

Oncología Clínica: 2 vacantes – duración 3 años

Terapia Intensiva Adultos: 4 vacantes – duración 4 años

Traumatología: 2 vacantes – duración 4 años

Urología: 1 vacante – duración 3 años

Las residencias del HAC se destacan por su formación integral, acceso a tecnología de avanzada y la posibilidad de trabajar junto a equipos profesionales altamente capacitados, en un ámbito que promueve la investigación, la docencia y la atención de pacientes con patologías de alta complejidad.

El examen de ingreso se realizará el martes 4 de agosto de 2026 a las 08:30 horas, en el Salón de Conferencias de la institución.

Los interesados en formar parte del equipo de salud del HAC pueden solicitar información sobre inscripción y requisitos de ingreso comunicándose con el Departamento de Docencia e Investigación al teléfono 0370 444 36109 / 441 / 442 – Interno 113 o escribiendo al correo electrónico docenciahacfsa@gmail.com.



