A 50 años del Golpe: La Subsecretaría de DDHH de Formosa organiza diversas actividades y el acto central del 24 de Marzo

En comunicación con AGENFOR, la subsecretaria de Derechos Humanos, doctora María Sylvina Arauz, se refirió a las actividades que tienen prevista desde su cartera de cara al 50° aniversario del último golpe de Estado que se rememorará el próximo 24 de marzo en todo el país.

“Se conmemoran 50 años de la última dictadura cívico-militar, la más cruel, la más sangrienta que tuvo la Argentina. Tenemos jornadas de talleres, de reflexión en los colegios secundarios, también el Instituto Policial”, indicó.

Asimismo, la funcionaria indicó que en la jornada de este martes, en la EPES N°7, iniciaron un ciclo de talles de concientización en articulación con la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES) y el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) con el fin de recordar “en qué consistió esa dictadura y esos hechos”.

“También reflexionando con los jóvenes, cuál fue el rol en esa época, los desaparecidos, la mayoría eran obreros, pero también muchos estudiantes secundarios y universitarios; y, obviamente, cómo fortalecer la democracia, cómo los jóvenes actualmente pueden, a través de la participación activa, tener un rol de defensa de derechos”, precisó.

De esta manera, Arauz señaló que, el próximo miércoles, harán lo propio en la EPES N°91 y el Instituto de Formación Policial; y, anticipó, que tienen previsto replicar la actividad en otros colegios secundarios incluidos los del interior provincial.

Acto

En esa línea, la Subsecretaria confirmó que el martes 24 de marzo, como cada año, “haríamos un acto donde invitaremos a toda la comunidad, además de las víctimas del terrorismo de Estado, sus familiares y de los desaparecidos para reflexionar sobre esta época tan trágica para Argentina”.

En cuanto al recibimiento, sobre todo de los jóvenes, de estos debates, consideró que “ellos tienen, a nivel educativo y la FeCES, asambleas, participación activa, donde su voz es escuchada” por lo que, aseguró, “el rol de los jóvenes cada vez es más protagónico, incluso a través de las redes sociales”.

“Porque si bien uno habla del pasado, no hay forma de que no lo puedan traer al presente, y es la idea, que tengan un pensamiento crítico al presente e incluso al futuro. Entonces, esto que ocurrió en el pasado, sin duda, sirve para reflexionar sobre el presente y sobre el futuro que quieren construir”, cerró.



