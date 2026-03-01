Denuncian que en Las Lomitas hay una total ausencia del Estado municipal

Nuevamente la lluvia dejó al descubierto el abandono en que se encuentra la localidad de Las Lomitas, donde la gestión municipal de Pablo Basualdo está totalmente ausente y, según los vecinos del lugar, aunque muestren que se está haciendo algo, la realidad es otra: calles anegadas, falta de limpieza de los espacios, como plazas e incluso en la misma entrada al pueblo del centro provincial todo esto ya se evidencia.

Así lo señaló José Morales quien, como vecino de esa localidad, reclamó por esta situación que no tiene ninguna respuesta de parte del intendente interino, hijo del diputado nacional libertario Atilio Basualdo.

“En cada oportunidad que llueve, recurrentemente las calles se anegan”, denunció, asegurando que esto es producto de la inoperancia de un “Estado local ausente”, tal como sucedió en las últimas horas después de la intensa lluvia acaecida en la localidad del Departamento Patiño.

Esta comunidad del centro provincial, subrayó que está “abandonada”, porque “mienten desde la gestión municipal cuando hablan de limpieza, desagües cloacales, sin embargo, en la realidad nada se está haciendo, porque cada vez que llueve, el pueblo se inunda”.

Por tanto, “en todo sentido hoy por hoy en Las Lomitas se observa el abandono, por ejemplo, ya en el ingreso a la localidad, como en espacios como plazas, donde existe una falta de limpieza y mantenimiento de juegos”, entre las numerosas falencias que vecinos vienen reclamando sin tener ninguna respuesta más que la búsqueda constante desde la Municipalidad de reaccionar atacando y evadiendo sus responsabilidades, en sintonía con la postura que defienden: la del actual Gobierno nacional de Javier Milei, quien está llevando adelante un feroz ajuste, con recortes y despidos en áreas esenciales que afectan al conjunto del pueblo argentino como también a las provincias en sus recursos coparticipables.



