RENATRE lanzó el “Programa de Empleo Rural” para fortalecer el empleo formal en el sector

La Delegación RENATRE Formosa informa que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) lanzó el Programa de Empleo Rural (PER), iniciativa creada en 2025 y aprobada por Resolución Nº 20/2026 del Cuerpo Directivo.

El programa tiene como objetivo promover el empleo formal, mejorar las competencias de trabajadoras y trabajadores rurales y fortalecer la productividad de las unidades agropecuarias y forestales del país.

El servicio es gratuito y está dirigido a empresas rurales registradas que necesiten cubrir puestos de trabajo. En esta primera etapa, estará orientado a beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED).

El PER permitirá conformar una red de perfiles laborales actualizados, brindando asistencia técnica a empleadores y acompañamiento, orientación y capacitación a trabajadores rurales.

La Delegación RENATRE Formosa se encuentra a disposición para asesoramiento y consultas sobre el Programa de Empleo Rural.

Delegación RENATRE Formosa

ARENALES 865, Ciudad de Formosa, Prov. de Formosa (3600)

Tel: (0370) 442-2144















