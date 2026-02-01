“Fortaleciendo el entramado productivo”: Se realizaron visitas guiadas a empresas en el interior





Desde la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en el marco del Programa “Experiencia PyME en Valor”, ejecutado por la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, se llevaron adelante visitas guiadas a empresas en el interior provincial bajo la temática “Energías Renovables y Cadena de Provisión del Proyecto Biosiderurgia”.

La jornada incluyó las visitas al Parque Fotovoltaico de la empresa MSU en Ingeniero Juárez, al Parque Industrial Carbonero del Proyecto Biosiderurgia en la localidad de Los Matacos y a la firma AgroCotton en Laguna Yema, ampliando la mirada sobre el potencial productivo y energético de la provincia.

Según se destacó, estas recorridas permiten fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades para que las PyMEs formoseñas se integren a proyectos estratégicos vinculados a la innovación, la industrialización y el agregado de valor en origen.

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara; y representantes de 25 empresas que participaron activamente de las visitas.



