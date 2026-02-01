La UPLaB y el orgullo por sumar a nuevos graduados

En Formosa, la educación es una cuestión de Estado, debido a que las políticas del Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán así lo establecen. Bajo ese propósito, desde el Gobierno provincial se trabaja fuertemente en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.

Un hito en la educación formoseña tuvo lugar con la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), casa de estudios que sigue sumando egresados.

En estos días, la institución de educación superior sumó flamantes egresados de Enfermería Universitaria y uno de ellos es Edgar Esteche, oriundo de Laguna Naineck, localidad distante a unos 15 kilómetros de Laguna Blanca, sede de la UPLaB.

“El haber obtenido el título es un logro muy importante para mí y para mi familia”, expresó Edgar en testimonios recabados por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y agregó que además de haberse convertido en profesional, la Universidad también le permitió lograr algo más valioso, que fue “construir un grupo de amigos que nos apoyamos en todo”.

Además, compartió que “las prácticas fueron el desafío más grande que se me presentó, porque no es lo mismo leer en un libro las técnicas y luego estudiarlas, que llevarlas a cabo en un paciente”, destacando que “es aún más lindo poder hacerlo en dos hospitales de la ciudad capital como el de La Madre y el Niño y el Central”.

“La construcción de esta Universidad nos permitió a muchos formoseños que podamos estudiar, formando nuestro futuro, y eso es algo imposible de olvidar”, concluyó.







