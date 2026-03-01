Recuperaron un secarropas y un tubo de gas

Los bienes fueron hallados en un baldío

Efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) Clorinda recuperaron objetos sustraídos de una vivienda del barrio San Cayetano de la ciudad de Clorinda.

El hecho se denunció en la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera y los policías desplegaron tareas investigativas y recorridas por distintos sectores hasta hallar en un baldío un secarropas y uno de los dos tubos de gas que se llevaron.

Los bienes recuperados fueron trasladados a la dependencia policial y la denunciante agradeció la rápida intervención del personal policial.

La investigación continúa, con intervención de la Justicia provincial, a fin de identificar a los autores del ilícito y recuperar la garrafa faltante.



