Detuvieron a una mujer y recuperaron bienes de valor

Se busca al segundo implicado en la causa de Hurto

Miembros de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana detuvieron a una mujer de 25 años en la segunda ciudad y recuperaron objetos que interesan a un sumario iniciado en la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera.

El caso fue denunciado el sábado último y se inició la investigación a fin de establecer la identidad de los presuntos autores.

Tras la revisión de las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, se logró establecer la vestimenta y motocicleta utilizada para cometer el ilícito por parte de una pareja.

En la continuidad de la tarea de campo, alrededor de las 10:40 horas, frente a la manzana 39 del barrio Primero de Mayo, los policías aprehendieron a una mujer de 25 años que tenía en su poder los objetos sustraídos.

En el lugar, con la participación de la Zona Uno del Comando y la Delegación de Policía Científica, secuestraron cinco jeans, dos termos, seis vasos, monederos, billeteras, utensilios de cocina, florero, maquillajes, pinturas, sets materos, entre otros bienes denunciados como sustraídos.

Todos los elementos recuperados y la persona detenida fueron trasladados hasta la unidad operativa, donde la denunciante reconoció los objetos como de su propiedad.

La mujer aprehendida fue notificada de su situación legal, en tanto continúa la búsqueda para poner al segundo implicado a disposición de la Justicia provincial, que ya está identificado.



