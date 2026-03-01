Comenzó en Formosa la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Estrategia sanitaria fundamental que tiene como objetivo fortalecer la prevención de la gripe, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), puso en marcha a partir de este lunes 9 de marzo, la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 con dosis destinadas, en esta primera parte,a embarazadas, puérperas, niñas y niños de entre seis meses y tres años, y el personal de salud.

Para los mencionados grupos de riesgo la vacuna se está aplicando en simultáneo, en los centros de salud y hospitales de toda la provincia, y en el Vacunatorio de La Familia ubicado en la Capital, en la calle Padre Patiño 1255, en inmediaciones del Hospital Central de Emergencia “Dr. Ramón Carrillo”.

En ese marco, el director del centro de salud del barrio 8 de Octubre, el doctor Marcelo Silva, comentó que en esta primera jornada de vacunación fueron aplicadas allí alrededor de 20 dosis. Y remarcó, que “el Gobierno de Formosa lleva adelante esta campaña todos los años, para proteger a la población de la gripe especialmente a los grupos considerados de riesgo”.

Si bien, “comenzó en la provincia con la aplicación de la vacuna a cuatro de los grupos establecidos entre los más vulnerables: embarazadas en cualquiera de los trimestres de gestación; puérperas, hasta diez días después del parto; niñas y niños desde los seis meses hasta los tres años; y el personal de salud en actividad, progresivamente se irán incorporando otros como por ejemplo, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Al respecto, indicó que es fundamental que “quienes deben vacunarse, lo hagan teniendo en cuenta que la vacuna tarda más o menos 30 días en hacer efecto” y agregó que “es necesario que estas personas puedan desarrollar las defensas necesarias contra la gripe, principalmente contra el virus influenza A, para principios del otoño, cuando los días empiezan a ser más frescos y las enfermedades respiratorias comienzan a tener mayor circulación”.

Por su parte, la directora del centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón, la doctora Ana Bucchi, destacó que “la vacuna antigripal es primordial para proteger de la gripe a las personas que tienen un sistema inmunológico débil y la gripe los puede afectar muy seriamente”.

Para evitar que eso ocurra, el sistema de salud provincial lleva a cabo esta estrategia sanitaria. “La vacuna ayuda a evitar, principalmente en estos grupos, las internaciones por gripe, reduciéndolas entre un 40% a 60% aproximadamente”.

Y agregó que “disminuye el riesgo de complicaciones graves y fallecimientos por esta enfermedad”.

Al finalizar, valoró que “la vacunación antigripal constituye una herramienta clave para proteger la salud, no solo de las personas de riesgo, sino de toda la población debido a su efecto rebaño”.

“Por eso, es importante que todo aquel que deba aplicarse esta vacuna asista al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio, con su DNI y su carnet de vacunación si es que lo tiene”, cerró.







































