Recuperaron electrodomésticos y una cortadora de pasto

• Fue tras tareas investigativas, incluido el análisis de cámaras de seguridad

Investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron electrodomésticos sustraídos de un comercio del barrio San Francisco, avanzaron en la identificación de los presuntos autores; mientras que en otra intervención recuperaron una desmalezadora sustraída en el barrio La Perla.

El propietario de un negocio, ubicado sobre calle Pedro Bonacio al 400, denunció que el domingo último desconocidos ingresaron al local sin ejercer violencia y sustrajeron dos heladeras exhibidoras verticales y un arma de fuego.

Luego se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención de la Justicia provincial, y los policías analizaron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a dos de los presuntos involucrados en el ilícito.

En la continuidad de la investigación, los policías establecieron que los electrodomésticos habrían sido trasladados hasta un domicilio ubicado en la manzana 72 del barrio Eva Perón.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno ordenó el allanamiento el miércoles último, donde se secuestraron las dos heladeras exhibidoras verticales y dos equipos de telefonía celular.

La investigación continúa a fin de recuperar el arma de fuego sustraída y detener a los autores, quienes ya se encuentran plenamente identificados.

En otro procedimiento, los miembros de la Sección Robos recuperaron una cortadora de césped que había sido sustraída de una casa quinta del barrio La Perla, también de esta ciudad.

La intervención policial se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado, quien manifestó que desconocidos habrían saltado el muro perimetral de su propiedad para cometer el ilícito.

Ante esta situación, los investigadores iniciaron tareas de campo y averiguaciones que permitieron localizar el equipo entre las malezas de un terreno baldío, ubicado en la intersección de la avenida Los Paraísos y la calle Pacífico Scozzina.

A todo esto, las autoridades judiciales dispusieron el secuestro del bien, que posteriormente fue reconocido y restituido a su propietario.

En tanto, la Policía sigue con las tareas investigativas a fin de establecer la identidad del autor del ilícito.