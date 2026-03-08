Detuvieron a cinco sujetos en distintos procedimientos

• Se realizaron en esta ciudad capital, Isla de Oro y Herradura

Policías de la ciudad de Formosa y del interior provincial aprehendieron a una mujer y cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

El primer caso se registró el miércoles último, alrededor de las 12:35 horas, cuando integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco fueron al barrio Juan Domingo Perón, tras un requerimiento al sistema ECO-911.

Allí una mujer de 70 años comentó que su hija estaba alterada y la amenazó, lo que le generó temor por su integridad física, debido a los antecedentes de episodios agresivos anteriores.

Ante la situación, los uniformados identificaron y aprehendieron a la involucrada, quien fue trasladada a la Comisaría Seccional Séptima, donde siguen las actuaciones judiciales.

El segundo hecho ocurrió ese mismo día, cerca de las 17:00 horas, cuando policías de la Comisaría Bernardino Rivadavia investigaban delitos contra la propiedad en la zona de Isla de Oro.

Los vecinos aportaron datos que permitieron establecer la identidad de los presuntos autores e interceptar a tres sujetos cuando arribaban en una embarcación desde el vecino país hacia el sector conocido como “Doña Lola”.

El tercer procedimiento tuvo lugar a las 19:37 horas del miércoles, durante tareas de control vehicular e identificación de personas por parte de integrantes de la Comisaría Herradura, sobre la Ruta Provincial N° 1.

Allí demoraron a un hombre de 35 años que circulaba en una motocicleta de 150 cilindradas, que según la base de datos de la Dirección General de Informática registraba pedido de comparendo e infracción al Código de Falta de la provincia de Formosa, con intervención del Juzgado de Paz.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.