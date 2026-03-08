Clorinda: Anularon un centro de distribución de drogas

• La requisa se concretó en el barrio Porteño Norte

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda concretaron un allanamiento que culminó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de 13 envoltorios de cocaína, cuatro celulares, dinero en pesos y guaraníes y retazos de polietileno utilizados para el almacenamiento de la droga, entre otros elementos de interés.

El trabajo de campo se desarrolló en el marco investigativo por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Tras varios meses de trabajo, los elementos de pruebas fueron analizadas por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, y ordenó la requisa.

El mandato judicial se concretó a las 16:40 horas del miércoles último, en un inmueble ubicado en la avenida Misioneros Franciscanos del barrio Porteño Norte, y estuvo a cargo de los policías antinarcóticos, más la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido y Destacamento El Porteño.

Durante el allanamiento detuvieron a una joven de 27 años, sindicado como responsable de la actividad ilícita y secuestraron elementos de interés en la causa.

Además, demoraron a un individuo de 24 años y dos mujeres de 26 y 28 años.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales y tanto los aprehendidos como los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, todo quedó a disposición de las autoridades judiciales. (Con foto).







