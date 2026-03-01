Recuperaron cuatro motos robadas

Estos procedimientos son el resultado de la rápido intervención policial y la colaboración vecinal

Efectivos de la Policía provincial recuperaron cuatro motocicletas, Honda XR, Keller, Corven y una Motomel, que fueron sustraídos tanto en la ciudad de Formosa como en las localidades de Ingeniero Juárez y Laguna Blanca.

La Primera intervención tuvo lugar en la madruga de este sábado, cuando integrantes de la brigada de investigación de la Unidad Regional Seis y del Comando Radioeléctrico Policial realizaban un trabajo de campo con relación a la sustracción de una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas.

Gracias a la colaboración de los vecinos y la verificación de cámaras de seguridad, los policías llegaron a un complejo de alquileres del barrio Mechero de Ingeniero Juárez, donde hallaron el rodado buscado.

Después, en horas de la mañana, uniformados de la comisaría de Juárez y Comando Radioeléctrico Operativo recuperaron una motocicleta Keller 110, en el barrio Viejo, a pocos minutos de haber sido denunciada como robada en el barrio San Cayetano.

Otro procedimiento se realizó cerca de las 9:00 horas de este sábado, cuando los policías de la Comisaría Seccional Octava y del Grupo de Operaciones Motorizadas secuestraron una Corven Energy, que se encontraba oculto en la calle Fotheringham y calle 8 del barrio Nueva Formosa de la ciudad de Formosa, que interesa en una causa judicial por el delito de robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.

Por último, los efectivos de brigada de investigación de la Comisaría Laguna Blanca tomaron conocimiento de la sustracción de una Motomel Eco de 110 cilindradas, ocurrido en una vivienda del barrio Evita, de esa localidad.

Tras un rápido despliegue policial, hallaron el rodado en una zona de baldío ubicada a unos metros del lugar del hecho.

En todos los casos, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los rodados fueron secuestrados y reconocidos por sus propietarios y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







