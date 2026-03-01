Detectaron un caso de contrabando de ganado y secuestraron 32 animales vacunos

La intervención se realizó en un establecimiento rural cercano a la localidad de El Quebracho. El propietario no pudo justificar el origen ni la procedencia de la hacienda

Integrantes de la Unidad Regional Nueve (UR-9) y del Destacamento “El Quebracho” secuestraron 32 animales bovinos que habrían sido ingresados desde la República del Paraguay de manera ilegal y aprehendieron a dos hombres.

El procedimiento tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 17:30 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por la zona de barrera de la mencionada localidad, con el objetivo de prevenir delitos rurales.

Durante esa tarea, en un establecimiento ganadero situado a unos 10 kilómetros del casco urbano de El Quebracho, los policías detectaron más de 30 animales vacunos y su propietario no pudo justificar el origen, ni procedencia de estos, además de carecer de las documentaciones.

Según comentó el ciudadano, otro hombre domiciliado en la localidad de El Potrillo habría trasladado los animales hasta su campo sin autorización, sin contar con la guía de campaña y demás requisitos exigidos para el traslado y acreditación de propiedad del ganado.

Al verificar los animales, se constató que eran 32 vacunos de distintas categorías y pelajes, con marcas, señales y carimbos visibles, presumiblemente de procedencia paraguaya, motivo por el cual se dispuso el secuestro preventivo de la hacienda y la custodia policial del lugar.

En primera instancia se iniciaron las actuaciones por averiguación de propietario y procedencia, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego, el domingo último por la mañana, efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) profundizaron las tareas investigativas y establecieron que los animales habrían sido trasladados mediante arreo desde territorio paraguayo, sin toda la documentación legal y sanitaria que avale su ingreso al país.

Ante los indicios de la posible comisión del delito de contrabando, se informó telefónicamente a la Unidad Fiscal Federal de la provincia de Formosa, desde donde se dispusieron las medidas procesales a seguir.

Por el hecho, se inició una causa judicial por Infracción a la Ley Nacional N° 22.415 del Código Aduanero, con intervención de la Unidad Fiscal de la provincia de Formosa.

Por ello, se procedió al secuestro de 32 animales vacunos que quedaron bajo custodia en el Haras Policial, mientras que los dos sujetos involucrados fueron notificados de su situación legal y continuaron en libertad, de acuerdo con lo dispuesto por la Justicia.



