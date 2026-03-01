La Casa del Emprendedor ofreció un taller sobre el tema de las billeteras virtuales

Un nuevo taller se realizó el martes 17 en la Casa del Emprendedor, un espacio que se encuentra ubicado en la calle Maipú 45 de la ciudad de Formosa, donde se abordó el tema de las billeteras virtuales y análisis de cobros para emprendedores.

Bajo el lema “Cobrar mejor también es parte de hacer crecer tu emprendimiento”, quien tuvo a su cargo el dictado de este taller fue el contador Carlos Báez, quien es asesor contable y encargado del área de Capital Emprendedor, la cual depende de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa.

Esta iniciativa surgió a raíz de que la billetera virtual es un medio que utilizan todas las personas. Ante esto, es necesario que “los emprendedores conozcan todas las cuestiones que constantemente se actualizan con respecto a su uso”, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) Magalia Bareiro, administradora de la Casa del Emprendedor.

Por consiguiente, “es muy requerido hoy en día operar con billeteras virtuales”, motivo por el cual se promovió esta propuesta, donde los emprendedores pudieron despejar sus dudas. “Cada uno de los cursos que se van dictando desde el Área de Formación” se planifican teniendo en cuenta la demanda de ellos, enfatizó.

La finalidad de todo esto, subrayó, es que ellos puedan seguir sosteniendo su actividad, en lo posible, “sin tener pérdidas”. En ese marco, desde la Casa del Emprendedor, les “brindamos asesoramiento ya sea contable, legal o marketing. Además se cuenta con un Área de Laboratorio, en donde se trabajan las ideas que las personas puedan tener para comenzar a diseñar un nuevo proyecto”, destacó.

Amplió que dentro de ese laboratorio, se aborda además “el modelo de negocios, etapa en la que se comienza con la asesoría”. Así también en lo que refiere a “un plan de contenido para las redes sociales y crear el logo”, punto en el cual ahondó que “se debe definir el público objetivo que está directamente vinculado con el producto o servicio que se ofrecerá”.

En adelante, Bareiro se refirió puntualmente a cómo es el funcionamiento de la Casa del Emprendedor. Indicó que todo comienza “a partir de un centro de atención, que es la admisión, donde se realiza un diagnóstico para conocer la situación actual del emprendimiento y hacer una derivación adecuada a lo que se esté necesitando. Esto teniendo en cuenta que hay emprendedores que están más avanzados, entonces se les puede ofrecer diferentes programas, como por ejemplo, Conexión Comercial o los centros de comercialización de los Mercados Comunitarios de Emprendedores”, pormenorizó.

A su turno, el disertante del taller, el contador Báez explicó que en esta jornada se brindó información y conocimientos a los emprendedores sobre “las actualizaciones que hubo en torno a billeteras virtuales, principalmente, Mercado Pago, que es una de las más utilizadas en Formosa”.

Después informó que, entre las consultas más frecuentes, “la principal es cómo tratar las comisiones y los gastos que tienen las billeteras virtuales, ya que, cuando uno cobra por transferencia o posnet, con cuotas sin interés, en realidad uno recibe menos dinero del que esperaba”.

Entonces, por ese motivo, “la idea es ver cómo incorporar ese descuento a la estructura de costo para que al emprendedor no le afecte y pueda así ofrecer esa facilidad al cliente”, explicó.

Y abundó que en los casos de quienes todavía no están inscriptos en los impuestos, porque lo consideran un gasto muy alto, al usar billeteras virtuales se exponen a las sanciones de los organismos fiscales, como ARCA a nivel nacional. Por tanto, todo esto se explicó durante el taller.



