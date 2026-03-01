Rápida respuesta policial para detener a un sujeto por tentativa de robo y acoso

• La víctima fue de inmediata asistida por mujeres policías

Efectivos del Destacamento Policial Terminal de Ómnibus detuvieron a un sujeto que intentó sustraer un teléfono celular y profirió palabras obscenas hacia una mujer en la intersección de la avenida Gobernador Gutnisky y Antártida Argentina.

El caso se registró el jueves último, alrededor de las 21:30 horas, cuando una mujer se presentó en el Destacamento Policial y denunció a un hombre que se le aproximó, insultó con palabras obscenas, acosó e intentó sustraerle su teléfono celular.

De inmediato, el personal policial realizó un patrullaje en calles cercanas y aprehendió al sujeto en la vía pública.

En presencia de testigos, se realizaron las actuaciones procesales y la víctima fue asistida por personal femenino de la dependencia policial.

El sujeto fue trasladado por personal de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial y en la Comisaría Seccional Sexta se lo notificó de su situación procesal, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.