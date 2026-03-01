Inadaptados arrojaron una bomba molotov contra una vivienda

• Se trabaja de manera intensa para dar con los autores

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena investigan el incendio de una vivienda, que fue rápidamente controlado, generado por un grupo de inadaptados que insultó, amenazó y arrojó una bomba molotov contra el inmueble, en el barrio Los Pioneros de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este viernes último, cuando personal policial verificó un requerimiento en la avenida Los Paraísos y Los Pioneros, donde se entrevistaron con el propietario de la vivienda, de 33 años.

Allí el sujeto comentó que estaba dentro de su casa, cuando varios individuos comenzaron a insultarlo y amenazarlo, hasta que en un momento observó que arrojaron una bomba molotov por la ventana frontal de su inmueble, lo que ocasionó un pequeño incendio en su pieza, que generó daños a su colchón.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar, realizó la pericia y confirmó que se trató de un incendio provocado por un artefacto con características similares a una bomba molotov.

Por su parte, integrantes de la Dirección General Policía Científica documentaron el hecho y la intervención policial.