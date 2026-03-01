Hubo múltiples requisas domiciliarias en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia

Integrantes de la fuerza policial detuvieron a ocho personas y recuperaron objetos tras cinco allanamientos simultáneos en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad, en el marco de una causa judicial por delito de robo con escalamiento.

A raíz de una denuncia recibida en la Comisaría Seccional Novena, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras una prolija investigación llevada adelante por efectivos de la Comisaría Seccional Novena en conjunto con la Delegación de la Unidad Regional Uno, se reunieron elementos probatorios y solicitaron requisas para las casas de los sospechosos.

Luego del análisis de las pruebas, las autoridades judiciales ordenaron cinco allanamientos en el mencionado barrio.

Las medidas judiciales se llevaron adelante en la mañana del viernes último, en un operativo conjunto y simultáneo con distintas dependencias del área Unidad Regional, Comando Radioeléctrico, Destacamento Desplazamiento Rápido y Policía Científica.

Como resultado de las actuaciones, detuvieron a un total de ocho personas y se recuperaron varios objetos vinculados a varios casos de robos registrados en la zona.

Además, durante el desarrollo de la requisa de una vivienda, hallaron cocaína y planta de marihuana, por lo cual trabajó personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y se inició otra causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó a los detenidos de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.