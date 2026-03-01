Presentación del Plan de Capacitación y Entrenamiento para Empresas 2026

Se llevó a cabo la presentación del Programa de Capacitación y Entrenamiento Empresarial 2026, una iniciativa por parte del Gobierno de la provincia en conjunto con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), orientada a fortalecer las capacidades de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

El programa contempla una amplia agenda de actividades formativas que abordan ejes estratégicos como Tecnología y Transformación Digital, Gestión y Estrategia Empresarial y Sustentabilidad los cuales están conformados por capacitación en: Inteligencia Artificial aplicada a Pymes, Comercio Electrónico y Omnicanalidad, Marketing Digital, Ciberseguridad y Protección de Datos, Gestión Financiera Pyme, Empresas de Familia: mitos, verdades y soluciones, Administración Gastronómica, Manipulación Segura de Alimentos, Registro de Marcas y Patentes, entre otras, se busca brindar herramientas concretas para mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo productivo local.

Participaron el subsecretario de Desarrollo Empresarial, Horacio Cosenza, el presidente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Jorge Antueno; el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo; el secretario de la Federación Económica, Ernesto Saporitti; la subsecretaria de Empleo, María de los Ángeles Vicentin, el Director de Parques Industriales, Guillermo Escobar y representantes de cámaras empresarias.

Durante la presentación, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo: “destacó la importancia de acompañar a las empresas en un contexto dinámico y desafiante, promoviendo la profesionalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de valor agregado en los distintos sectores económicos”.

Asimismo, “remarcó que las capacitaciones estarán a cargo de especialistas y referentes en cada temática, garantizando contenidos actualizados y de calidad, adaptados a las necesidades reales del entramado empresarial”.

“El Programa de Capacitación y Entrenamiento Empresarial se desarrollará a lo largo de todo el año, con propuestas abiertas y accesibles para quienes deseen potenciar sus proyectos y fortalecer sus organizaciones”, afirmó Arévalo.

Para más información sobre el cronograma de actividades e inscripciones, los interesados pueden acercarse a la Agencia de Desarrollo Empresarial o consultar a través de sus redes sociales o comunicarse vía WhatsApp al 3704329154 mediante mensaje de texto.







