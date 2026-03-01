Detuvieron a dos sujetos por hurto en un rápido y eficaz trabajo policial

• La intervención se realizó durante acciones preventivas en el microcentro de la ciudad recuperándose los objetos sustraídos.

Integrantes de la Comisaría Seccional Primera aprehendieron a dos individuos que sustrajeron objetos de un automóvil en la calle Paraguay al 500, en el barrio San Martín de la ciudad de Formosa.

El procedimiento policial se registró en la madrugada del lunes último, cuando los uniformados realizaban tareas preventivas en la zona céntrica.

Durante esa labor preventiva, fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos con intenciones de sustraer pertenencias de un automóvil en la calle Paraguay al 500.

De inmediato, llegaron al sitio y encontraron a dos individuos que intentaron huir al ver el patrullero policial, pero pese a ello fueron aprehendidos a escasos metros.

Luego se realizó la verificación de las cámaras de seguridad del inmueble del damnificado, donde quedó registrado que los detenidos ingresaron al vehículo y sustrajeron una billetera con documentaciones y dinero.

Con la participación del personal de la Dirección de Policía Científica, se labraron las actuaciones procesales y todo fue trasladado hasta la comisaría.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.