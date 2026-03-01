Personal de salud capacitó a efectivos policiales en respuesta ante emergencias en Las Lomitas

La capacitación permanente que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del sistema público de salud, a distintos actores de la comunidad resulta clave para fortalecer la respuesta inmediata ante emergencias y contribuir al cuidado de la vida.

En la Unidad Penitenciaria Provincial N° 3 de Las Lomitas se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada al personal policial, con el propósito de fortalecer su preparación frente a situaciones críticas. La actividad fue dictada por el equipo del Hospital Distrital Las Lomitas, que brindó herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera rápida y efectiva ante emergencias.

Al respecto, el director del Hospital Distrital Las Lomitas, doctor Javier Trachta, destacó que “este tipo de capacitaciones son fundamentales porque brindan herramientas concretas para que quienes cumplen funciones esenciales en la comunidad puedan actuar de manera adecuada en los primeros minutos de una emergencia”.

Asimismo, señaló que “desde el sistema público de salud provincial se sostiene un trabajo continuo de formación y acompañamiento, acercando conocimientos prácticos a diferentes sectores para fortalecer la intervención oportuna ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida”.

Durante el encuentro se abordaron contenidos clave como la diferencia entre urgencias y emergencias, la evaluación primaria de la persona afectada y la activación inmediata del sistema sanitario. También se trabajó sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar, incluyendo compresiones torácicas y ventilación asistida, además del uso del Desfibrilador Externo Automático y maniobras específicas en personas gestantes.

La jornada incluyó además prácticas supervisadas, donde los participantes pudieron ejercitar las maniobras aprendidas y evacuar dudas en tiempo real, afianzando así la confianza y la capacidad de respuesta ante situaciones como atragantamientos, paros cardiorrespiratorios o ahogamientos, tanto en niños como en adultos.

La capacitación forma parte de una tarea articulada entre el sistema sanitario y otras instituciones, promoviendo la preparación continua y el trabajo conjunto para dar respuestas eficaces ante situaciones que requieren intervención inmediata.

Así, se sigue consolidando el vínculo entre salud y otros organismos, mediante acciones de formación que amplían capacidades, fortalecen la prevención y aportan herramientas concretas para el cuidado de la vida.



