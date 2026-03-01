El Gobierno de Formosa conmemorará el 50° aniversario del 24 de Marzo

En una jornada de reflexión con oradores, proyección de materiales y manifestaciones artísticas.

Bajo el lema “Formosa, con memoria construye el presente y un futuro de verdad y justicia”, el Gobierno de la Provincia llevará a cabo, como cada año, un encuentro de reflexión y homenaje en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el próximo martes 24 de marzo, a las 17:45 horas, en el Salón de Exposiciones del Predio Ferial (Galpón G) ubicado en la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza”.

Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sylvina Aráuz, conversó con AGENFOR y dijo que, durante la jornada, habrá oradores, material audiovisual, manifestaciones artísticas con el fin de reflexionar, acompañar a familiares y víctimas presentes y “más que nunca fortaleciendo nuestra democracia”.

Además, pondrán en valor la construcción colectiva de la memoria pero, también, traerán las “historias silenciadas” y “las individualidades de cada familia que buscó y aún busca a un desaparecido, a sus nietos, a quienes vivieron ese momento”.

“Por eso siempre cuando trabajamos con jóvenes decimos y pedimos que se hable en la casa, con su familia, con los abuelos, con los padres, que recuerden cómo era vivir en esa época, que los derechos y garantías estaban suspendidos, que se pueda hablar de eso”, sostuvo.

Y ratificó: “La memoria tiene que ser una construcción colectiva que tenemos que llevar todos adelante, como comunidad, para preservar la democracia, pero también la individualidad de cada uno va a sumarnos y a enriquecer esa memoria colectiva”.

Por ello, la funcionaria pidió a las “nuevas generaciones” que no sólo resignifiquen esta fecha, sino también, que “la compartan con quienes la han vivido, que su experiencia y su dolor sirva para comprender las luchas también y cómo costó regresar a la democracia”.

En ese sentido, valoró que en los colegios secundarios trabajen esta temática con docentes y directivos y consideró que los jóvenes “saben de qué estamos hablando” porque “les interesa escuchar” y “tienen muy claro que no quieren volver a repetir esa violencia extrema”.

Negacionismo

En otro orden, Aráuz reprochó los discursos negacionistas y la falta de políticas en derechos humanos por parte de la gestión libertaria nacional al mismo tiempo que cuestionó el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

“Los organismos internacionales ven esto como un grave retroceso, que la misma sociedad no está aceptando, porque cuando empezaron a hablar de la teoría de los dos demonios, de posibles indultos a través de las redes y los medios, uno ve que la reacción es: tenemos claro que fue un terrorismo de Estado, hay un consenso democrático de que esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir”, manifestó.

Y lamentó que, este 24 de Marzo, el Gobierno nacional intente, otra vez, “sostener el negacionismo” y que “fue una guerra” cuando, aclaró, “ya fue acabadamente demostrado que no fue así a través de los juicios y sentencias que demostraron que fue terrorismo de Estado”.



