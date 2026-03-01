En Clorinda refuerzan la prevención contra el dengue ante la invasión de mosquitos causada por las lluvias y la crecida del río

Las brigadas sanitarias intensifican durante esta semana las acciones preventivas en toda la ciudad, con operativos en barrios, espacios públicos y sectores de mayor circulación.

En Clorinda se puso en marcha un fortalecimiento de las tareas de prevención contra el dengue, a cargo de las brigadas sanitarias dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, con la colaboración de las brigadas sanitarias del municipio local.

La intensificación de estas acciones responde a la invasión de mosquitos que se viene registrando en la ciudad en el último tiempo, producto de las lluvias y la crecida del río.

Al respecto, el responsable de la base de Vectores y Zoonosis de Clorinda, doctor Nelson Gutiérrez, explicó que “ante la importante presencia de mosquitos que se observa en la ciudad a raíz de las lluvias y la crecida del río, se decidió intensificar el trabajo preventivo que las brigadas sanitarias ya vienen llevando adelante de manera cotidiana”.

Asimismo, indicó que “esta semana se reforzarán las acciones en todos los barrios, incluyendo los días feriados y el fin de semana, con fumigaciones y recorridas en espacios públicos y sectores de mayor circulación, sumando también el acompañamiento y la concientización a las familias”.

El operativo comenzó este lunes 23 de marzo y se extenderá durante toda la semana, incluidos los días feriados y el fin de semana, con intervenciones programadas en distintos barrios, espacios públicos, plazas, paseos y lugares de caminata, reforzando así las tareas que diariamente ya se vienen desarrollando en la segunda ciudad.

Para ello, se dispuso un refuerzo de recursos humanos, camionetas, equipos de fumigación, termoniebla y termo pesada, además de todos los insumos necesarios que el Gobierno de Formosa garantiza de manera permanente para sostener este despliegue en el territorio.

Durante los operativos, los equipos no solo realizan fumigaciones en puntos estratégicos, sino que también dialogan con vecinos y vecinas sobre las medidas preventivas que deben sostenerse en cada hogar para evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En ese marco, se recuerda la importancia de eliminar recipientes en desuso, vaciar y cepillar aquellos objetos que puedan acumular agua, mantener limpios patios y jardines y reforzar el uso de repelente, ya que la prevención domiciliaria sigue siendo una herramienta fundamental para reducir el riesgo de la enfermedad.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y sus brigadas sanitarias, lleva adelante durante todo el año para prevenir el dengue, mediante fumigaciones, control focal, bloqueo, descacharrizado y concientización comunitaria.

De ese modo, se continúa fortaleciendo la prevención en todo el territorio, con una tarea articulada entre el sistema público de salud, los municipios y la comunidad, para cuidar la salud de la población.



