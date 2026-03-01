Informan sobre la atención integral y especializada del Servicio de Diabetes del HAC

El Servicio de Diabetes y Medicina Hiperbárica del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” acompaña a personas con diabetes tipo 1, tipo 2 y otras formas de la enfermedad, a través de un abordaje integral, continuo e interdisciplinario, especialmente orientado a la atención en alta complejidad.

El equipo especializado trabaja en el diagnóstico, control y seguimiento personalizado de cada paciente, adaptando los tratamientos según sus necesidades individuales. Esto incluye el ajuste de planes de alimentación, actividad física, medicación e insulinoterapia, así como la interpretación de controles de glucemias capilares, sistemas de monitoreo continuo de glucosa y el establecimiento de metas individualizadas.

Además, el Servicio aborda situaciones de hipoglucemias, hiperglucemias y descompensaciones, garantizando un acompañamiento clínico permanente.

Educación para el automanejo

Uno de los pilares fundamentales es la educación diabetológica, orientada a fortalecer el autocuidado. Se brinda entrenamiento en autocontrol y registro de glucemias, técnica correcta de aplicación de insulina y uso de dispositivos, planificación de comidas y toma de decisiones cotidianas.

También se trabaja en la prevención de complicaciones, la identificación de señales de alarma y el cuidado del pie en riesgo.

Prevención y seguimiento de complicaciones

El Servicio realiza una evaluación integral del riesgo cardiovascular, controlando presión arterial, perfil lipídico y hábitos de vida. Asimismo, se lleva adelante el seguimiento de la salud renal, bucal y oftalmológica, junto con la prevención y control de neuropatías y complicaciones del pie.

Cuando el caso lo requiere, se articula con otras especialidades del hospital, garantizando un circuito asistencial coordinado.

Abordaje del pie diabético en alta complejidad

El nosocomio cuenta con un abordaje específico para el pie diabético, que incluye evaluación clínica, estratificación de riesgo y estrategias destinadas a prevenir amputaciones y favorecer la cicatrización.

Se realizan curaciones avanzadas y seguimiento según la evolución del paciente, con trabajo interdisciplinario y apoyo especializado cuando corresponde.

Medicina hiperbárica como tratamiento complementario

Como parte del enfoque integral, el HAC articula con el área de Medicina Hiperbárica para la indicación de oxigenoterapia hiperbárica en casos específicos. Este tratamiento innovador se utiliza como terapia coadyuvante en pacientes con heridas complejas, especialmente en situaciones de pie diabético.

El Servicio también recibe interconsultas y acompaña a pacientes con múltiples comorbilidades, tratamientos de difícil control o complicaciones asociadas, coordinando derivaciones internas y garantizando el seguimiento dentro del circuito hospitalario.

De esta manera, el Hospital de Alta Complejidad reafirma su compromiso con una atención centrada en el paciente, promoviendo el autocuidado, la prevención y el tratamiento oportuno de las complicaciones de la diabetes, se subrayó, por último.



