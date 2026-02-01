Partidos aliados al Frente de la Victoria respaldaron y valoraron la gestión del intendente Jorge Jofré

Los espacios políticos que integran el Frente de la Victoria en la ciudad de Formosa expresaron su firme acompañamiento a la gestión del intendente Jorge Jofré, destacando su capacidad de conducción, el equilibrio financiero del municipio y la continuidad de obras y políticas públicas en un contexto nacional adverso.

Luis Recalde (Partido Intransigente), Marcelo Coman (Auténtico Formoseño), Julio Robles (Para el Hombre Nuevo), Maricel Castro (Partido SOL), Jorge Britos (Partido Popular), Claudia Maciel (Frente para Todos) y Hassanein Abdel Kader (Movimiento de Acción Vecinal) manifestaron su respaldo tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde el jefe comunal realizó un detallado balance del ejercicio 2025.

“Valoramos profundamente la responsabilidad y la previsión con la que se viene administrando el municipio”, expresaron los dirigentes, y remarcaron que “mientras en otras ciudades del país muchos municipios enfrentan dificultades incluso para sostener el pago de salarios, en Formosa capital no solo se garantizó estabilidad, sino que se continuaron ejecutando obras y fortaleciendo políticas sociales”.

Los referentes políticos señalaron que la gestión municipal logró sostener el ritmo de crecimiento urbano pese a los recortes nacionales en áreas sensibles como vivienda, infraestructura y programas sociales. “La ciudad no se detuvo. Se avanzó con planificación, orden y una administración eficiente de los recursos”, dijeron.

Asimismo, destacaron que organismos y consultoras independientes de medición de imagen pública han ubicado a Jorge Jofré entre los intendentes con mejor valoración positiva del país. “Ese reconocimiento refleja el trabajo constante, la cercanía con los vecinos y una gestión que da respuestas concretas”, sostuvieron.

Los partidos aliados coincidieron en que el modelo de ciudad impulsado por el intendente consolida una Formosa moderna, inclusiva y con fuerte perfil turístico, articulando el trabajo institucional y priorizando siempre el bienestar de la comunidad.

“Reafirmamos nuestro acompañamiento a esta gestión que demuestra que, aun en tiempos complejos, se puede gobernar con responsabilidad, compromiso y resultados visibles”, concluyeron.