Laguna Blanca: Lemos encabezó el acto de apertura de sesiones ordinarias

En su discurso, el jefe comunal dijo que: “Como todos los años invitados por el cuerpo Deliberante, dimos cumplimiento a lo establecido en la Ley 1.028, brindando un exhaustivo informe sobre la memoria administrativa del Ejercicio Financiero 2025-2026”.

A lo que acotó agradeciendo a los miembros del Concejo Deliberante, a la Jueza de Paz Dra. Paola Meneghini, a los Dtres del H.D.Dr.P.E. Insfrán, Juan C. Fiore y Jose Villacorta, al DZEP, Prof. Carlos Fiore, a la Decana de la Facultad de Desarrollo Sostenible Dra Andrea Florentin y demás funcionarios de la UPLaB, al jefe a cargo de la U.R.4 Crio.My. Sergio Acosta y Subcrio. Migue Vega, autoridades locales, Directoras, Docentes, dirigentes políticos, militantes e invitados especiales, funcionarios y personal Municipal, y especialmente a mi familia que siempre están, compartiendo los momentos especiales !!!”.







