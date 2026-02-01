Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de respetar los horarios de recolección de residuos

La Municipalidad de Formosa vuelve a convocar a vecinos y vecinas a un compromiso cotidiano que impacta directamente en la limpieza, la salud y la convivencia urbana: respetar los horarios de recolección de residuos domiciliarios.

En ese sentido, la directora de Gestión Ambiental, Raquel Servín destacó que “sacar los residuos fuera del horario establecido provoca que permanezcan durante horas en la vía pública. Las bolsas se rompen, los desechos se dispersan y se generan focos de suciedad. Así se forman microbasurales que luego deben ser erradicados permanentemente”.

En esa misma línea indicó que “la limpieza urbana no es solo una tarea del municipio, es una construcción colectiva que comienza en cada hogar y se sostiene con pequeñas acciones diarias. Respetar los horarios de recolección es una forma concreta de cuidar la ciudad y de acompañar el trabajo de quienes recorren Formosa todos los días para mantenerla limpia”.

Servín recordó que “los residuos deben sacarse a la vía pública poco antes del paso del camión recolector, evitando así su exposición prolongada, el contacto con animales y la formación de focos de suciedad en el espacio común”.

Horarios y sectores de recolección

Turno mañana: 06 hs a 11:30 hs en los barrio Obrero, La Pilar, Virgen del Rosario, Villa del Carmen, Don Juan, Pompeya, Menen Junior, Santa Isabel, San Agustín, Emilio Tomas, San Martin, Belgrano, Las Delicias, Divino Niño, Resguardo, La Floresta, Villa Hermosa, Santa Rosa, San Pio, Laguna Siam, La Nueva Formosa, Parque Urbano, Fleming, Militar, El Quebrachito, 16 de Julio Sagrado Corazón, Laura Vicuña, San Andes I y II; San Antonio, Procrear, 12 de Octubre, San Juan II, Fontana, Covifol, Guadalupe, San Juan Bautista, El Pucú, San Jorge, San Pedro, La Paulina, La Nueva Italia, Divino Niño, Lisbel Rivira, Urbanización España y 25 de Mayo.





Turno tarde: 13 hs a 17:30 hs, en los barrios Vial, Mariano Moreno, Evita, Malvinas, Libertad, Villa Lourdes, Illía I y II, Conosur, 17 de Octubre, La Negrita, Itatí I y II, Lote 4, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, Lotes 109,110, 111 (28 de Junioy Salvador Gurrieri), Facundo Quiroga, La Estrellita, San Juan I, Fachini, San José Obrero, San Francisco, La Nueva Formosa, Lote 150, Incone, Colluccio, Liborsi, 7 de Noviembre, San Cayetano, Alborada, Hipólito Irigoyen, 2 de Abril, Venezuela, La Paz y Juan Manuel de Rosas.

La recolección de los residuos domiciliarios en el Circuito 5 de la ciudad se realiza en el horario de 6 a 11.30 horas en los barrios Juan Pablo II, Luján, Juan Domingo Perón, Las Rosas, Municipal, Republica Argentina, Eva Perón, Stella Maris, Mbigua, 8 de Octubre, 20 de Julio, 6 de Enero, 8 de Marzo.

Y por la tarde de 13 a 17.30 horas en 1 de Mayo, El Porvenir, El Mirador, Urbanización Maradona, Simón Bolívar, 8 de Octubre, 7 de Mayo, Antenor Gauna, Monteagudo, El Quebrachito.







