“Para nosotros la educación es una inversión prioritaria que construye igualdad de oportunidades y futuro colectivo”

El mandatario reivindicó la educación pública como derecho fundamental y pilar de la justicia social en Formosa. Destacó el financiamiento provincial para garantizar salarios docentes, el éxito de la estrategia pedagógica del Modelo Formoseño y la vigencia de un Estado presente frente al desfinanciamiento nacional en educación, ciencia y tecnología.

En el marco de la Apertura del 53° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, este domingo 1º de marzo, el gobernador Gildo Insfrán ratificó que en Formosa la educación es un “derecho humano fundamental y eje central de la justicia social”, concepción ideológica que fue plasmada en el artículo 64 de la nueva Constitución Provincial.

El primer mandatario, resaltó que “las inversiones más importantes de los recursos provinciales se destinan a salud, seguridad y educación”, destacando que “estos servicios esenciales se extienden a todos los municipios, comisiones de fomento y comunidades rurales, siendo su financiamiento exclusivamente provincial”

De esta manera, al referirse a la educación, Insfrán dejó en claro que “para nosotros la educación es una inversión prioritaria que construye igualdad de oportunidades, desarrollo humano y futuro colectivo”.

Contrastó la gestión provincial con el escenario nacional, marcando que, “mientras el Gobierno nacional no inauguró ni una sola obra pública, Formosa entregó 47 obras educativas nuevas solo en el último año”, alcanzando las 1.552 durante su gestión.

Inversión provincial ante el recorte de Nación

Respecto a los docentes, expresó que “reconocemos y valoramos a los trabajadores de la educación”; por ello, puso especial énfasis en el sostenimiento del salario frente a la quita de fondos por parte de Nación, detallando que la provincia destinó $84.600 millones para cubrir los rubros salariales del FONID y Conectividad, desfinanciados por la gestión nacional y el nuevo “complemento docente por servicio” provincial.

Asimismo, el Gobernador enfatizó en que “la estrategia pedagógica del Modelo Formoseño muestra sus frutos” al celebrar los resultados de las últimas pruebas Aprender Alfabetización, que ubicaron a los estudiantes formoseños como los mejores del país en comprensión lectora.

“Este contundente resultado ratifica que la inclusión y la calidad educativa pueden ir de la mano, y que en Formosa no son meros discursos sino una realidad”, afirmó, destacando que cada avance es un nuevo punto de partida para seguir mejorando.

Alerta por el desfinanciamiento de la Educación Técnica

En otro punto, el mandatario expresó su profunda preocupación “por el recorte del 93% en el presupuesto nacional destinado a la educación técnica, respecto al 2023”, precisando que “de cada cien pesos que se destinaban a esta modalidad, este año invertirán solo siete pesos” y denunció que “esto es un atentado contra las futuras generaciones”.

Siguiendo esta línea, comentó que “en nuestra provincia la gestión libertaria paralizó los cuatro nuevos colegios técnicos previstos para Ingeniero Juárez, Formosa, Riacho He Hé y Las Lomitas”; sin embargo, remarcó que “por el contrario, nosotros afianzamos esta modalidad creando 23 escuelas técnicas y agrotécnicas, alcanzando un total de 31 en todo el territorio formoseño, donde miles de jóvenes se forman en trayectos vinculados a la producción y los oficios”.

Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Insfrán también hizo hincapié en “el fortalecimiento del nivel superior” en Formosa, que se vio reflejado en los 1.602 egresados del año 2025, al tiempo que puntualizó que entre estos “se incluyen los primeros 99 de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN que se dicta en el Instituto Pedagógico Provincial ‘Justicia Social’, los primeros 23 de la Universidad Provincial de Laguna Blanca con título oficial de validez nacional, y los 95 egresados del Instituto Politécnico Formosa ‘Dr. Alberto Marcelo Zorrilla’, que ya cuenta con un moderno edificio propio”.

A su vez, expuso que “el sistema argentino de ciencia y tecnología también sufre la negligencia libertaria” y cuestionó que “el último Presupuesto Nacional aprobado reduce la inversión estatal a solo el 0,16% del PBI, el nivel más bajo de los últimos 100 años”.

Derechos digitales y soberanía científica

A la inversión en infraestructura, equipamiento y educación digital, el Gobernador sumó la consolidación de la conectividad en todo el territorio formoseño: “Contamos con 2.169 puntos de conexión en todas las localidades, comunidades y parajes rurales, incluyendo escuelas, centros de salud, barrios, instituciones sociales, policiales y plazas públicas, garantizando derechos digitales para todos con infraestructura estatal”.

Finalmente, se refirió al Polo Científico y Tecnológico de la provincia que “extendió sus acciones de vinculación con jornadas y juegos provinciales en las que participaron miles de formoseños, especialmente los más jóvenes”.

Entre los logros alcanzados, Insfrán mencionó “programas de articulación público-privado como la primera incubadora provincial de emprendimientos y el Clúster de Innovación Tecnológica para desarrollar soluciones con impacto local y regional”, nombrando “el Centro de Investigación y Reproducción Artificial de peces de la ictiofauna del Río Paraguay; la puesta en marcha de una red agrometeorológica con 10 estaciones distribuidas en todo el territorio y el Centro de Formación en Manufactura Avanzada”.

“Ninguna comunidad puede desarrollarse sin un sistema propio de ciencia y tecnología adaptado a sus necesidades y desafíos”, concluyó el primer mandatario y reafirmó que “conscientes de esta importancia, nuestra Constitución Provincial incorporó los derechos de cuarta generación para seguir democratizando el conocimiento, el acceso a las nuevas tecnologías y consolidando un desarrollo con igualdad de oportunidades”.







