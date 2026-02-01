Laformed entregó protectores solares al PAIPPA para los productores rurales

La exposición solar acumulada es‎ uno‎ de‎ los‎ principales‎ factores‎ de‎ riesgo‎ para el cáncer de piel y el fotoenvejecimiento. El protector FPS 30 ofrece protección frente a la radiación UVA y UVB, ayudando a reducir el impacto del sol en actividades cotidianas.

El Laboratorio Provincial Laformed estuvo presente la semana pasada en Misión Laishí, participando del lanzamiento de la siembra de segunda de maíz, cucurbitáceas y hortalizas que realizó el Instituto PAIPPA.

En la oportunidad, concretó la entrega de protectores solares a pequeños productores, en el marco del Programa de Prevención del Cáncer de Piel, teniendo en cuenta las altas temperaturas del verano formoseño, porque “creemos que cuidar la salud de quienes trabajan la tierra todos los días también es parte de fortalecer el modelo productivo provincial”.

“Vinimos a hacer la entrega formal de este nuevo producto del Laboratorio Laformed, que es el protector solar con factor de protección 30 para que lo usen los pequeños productores rurales inscriptos en el PAIPPA”, destacó a AGENFOR el gerente de Planta, el licenciado Ricardo Acosta.

Recordó, en ese sentido, que este producto tuvo una excelente aceptación en las colonias de vacaciones que se desarrollaron en el Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre” de la ciudad capital. “Tuvimos una muy buena devolución, ya que los chicos lo usaron durante toda su asistencia”, subrayó. “Y también de los profesores y los padres”, acotó.

“Es un paso que da Laformed para lo que es la fotoprotección dentro del Programa de Prevención del Cáncer de Piel desarrollado y presentado por el Ministerio de Desarrollo Humano”, enfatizó.

Casa de la Solidaridad

Además, el Laboratorio hizo entrega de dos dispensers con protectores solares a la Casa de la Solidaridad del barrio capitalino Guadalupe.

“Estamos muy contentos y agradecidos por poner a disposición de los adultos mayores dos dispensers con protectores solares, algo tan importante y necesario para los formoseños, porque las temperaturas son muy elevadas en esta zona”, expresó, según recabó esta Agencia, Lidia Giménez, directora de Seguridad Social del Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

Y reiteró su agradecimiento a Laformed por “brindarnos este producto de forma totalmente gratuita para que ellos puedan disfrutar de la pileta”.



