Maltrato a menores en Clorinda: Una pareja fue imputada por lesiones graves calificadas por el vínculo

Las víctimas, un niño de 6 años y una niña de 5, estuvieron internadas y ya fueron dadas de alta, tras recibir asistencia médica.

La jueza de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, Mariela Isabel Portales, explicó respecto del caso de lesiones sufridas por dos menores de edad de parte de sus guardadores, que se llevaron adelante todos los procedimientos y actuaciones legales de rigor desde el momento que se tomó conocimiento del hecho, y reveló que los niños fueron dados de alta y permanecen actualmente en Hogares a cargo del Estado Provincial.

En fecha 21 del corriente mes y año, la jueza de Menores de Clorinda, Dra. Nadia Caballero, tomó conocimiento de un presunto hecho de maltrato infantil en el barrio 25 de mayo de aquella ciudad, disponiendo la intervención policial y de un asistente social del juzgado a su cargo. Una vez en lugar, se constató que los menores de 5 y 6 años respectivamente, presentaban lesiones en su integridad física, lo que motivó el traslado inmediato de los mismos, al nosocomio local. Allí, una vez examinados por el médico pediatra, se ordenó la intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia quienes radicaran la denuncia por el delito de lesiones.

En virtud de ello, tomó intervención la Dra. Portales, quien dispuso el inicio del sumario contra los guardadores por los delitos de lesiones leves y lesiones graves calificadas por el vínculo. La magistrada, ordenó a la Policía la inmediata detención de los tutores, quedando la mujer bajo arresto domiciliario por encontrarse en un avanzado estado de embarazo, mientras que su pareja fue alojado en celdas de la Comisaria de Clorinda.

La Dra. Portales, manifestó que tras la solicitud de excarcelación presentada por los defensores de los imputados se corrió vista al Ministerio Público Fiscal, quien dictaminó que debía concederse el beneficio bajo caución real, por ello, y en atención a que los delitos atribuidos a los imputados, son excarcelables por el quantum de la pena, se ordenó la libertad de los mismos una vez cumplidos los trámites de rigor.

“El sumario llegó el día viernes y ya comenzamos a darle el impulso procesal pertinente”, explicó la jueza Portales quien será la responsable de avanzar y concluir con la investigación procesal hasta la elevación de la causa a juicio. También comentó, en relación a los menores, que estuvieron internados en el Hospital de la Madre y el Niño, encontrándose ambos fuera de peligro y alojados en Residencias de menores del Estado, quienes se encargarán del cuidado, asistencia, alimentación y educación de los niños.

“Desde el Poder Judicial, intervenimos y obramos como se hace en casos de esta naturaleza con la inmediatez y premura que ameritan situaciones de esta índole. En primer lugar, lo hizo el Juzgado de Menores por el tenor de la denuncia que se había recibido, e inmediatamente después me hice cargo luego que la policía me informara que estábamos ante la comisión de un delito”, remarcó la jueza Portales, quien señaló que de esta situación no se tenía conocimiento previo, y que la intervención judicial comenzó a partir del pasado sábado 21 de febrero cuando la jueza de Menores dispuso las primeras medidas de protección a las víctimas para luego comunicar el hecho al juzgado a su cargo.



















